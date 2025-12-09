El Atlético Baleares se enfrentará al Atlético de Madrid en la Copa del Rey

Al Atlético Baleares no le ha tocado el Gordo, pero casi. El equipo blanquiazul se enfrentará al Atlético de Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los de Luis Blanco eliminaron al Espanyol en la anterior ronda y recibirán la semana que viene a uno de los 'grandes' del fútbol español por primera vez en su historia en el Estadi Balear.

Cuando Bernd Schuster sacó la bola del Atlético de Madrid, rápidamente la realización de la Real Federación Española de Fútbol conectó con Rubén Bover, que estaba en las instalaciones del club de la Vía de Cintura, para dar su primera impresión: "Tenemos muchas ganas de que vengan, será un partido histórico. A ver qué podemos hacer".

Luegi fue el turno de Jaume Tovar, que extrajo la bola de los balearicos minutos antes en Las Rozas: "Será difícil marcarles, pero seguro que disfrutaremos al máximo"

Todavía no se conoce el horario de este encuentro, aunque parece difícil que pueda ser de las primeras eliminatorias en disputarse porque el Atlético Baleares se habrá enfrentado el domingo contra el Terrassa a las 12 horas y hay varios conjuntos que juegan el sábado. Los encuentros del Torneo del KO se disputarán el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre y, como en la ronda anterior, podría ser de los últimos en jugar.

Aunque, eso sí, el Atlético de Madrid juega este sábado a las 14 horas y a los colchoneros sí que les convendría ser de los primeros en disputar su eliminatoria. Después de derrotar al Espanyol, el Atlético Baleares tuvo menos de 72 horas de descanso antes de enfrentarse al Porreres en Liga, exactamente 63, un precedente que no sería beneficioso para los de Luis Blanco.

La última vez que jugaron dieciseisavos, pasaron

El equipo blanquiazul tiene un buen recuerdo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La última vez que disputaron la ronda, accedieron a los octavos de final tras ganar 2-1 al Celta de Vigo con dos goles de Manel Martínez, en ambos casos, a pase de Canario.

En los octavos de final se midieron al Valencia y cayeron 0-1 con un tanto de Marcos André. Este año, si los balearicos superan los dieciseisavos, jugarían del 13 al 15 de enero la siguiente ronda.