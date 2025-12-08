Atletismo
Toni Gran y Leo Font ganan la Mitja Marató y Mario Mola y María Pallicer los 10 km de Montuïri
En la carrera de los 4 km han vencido Dasiel Torrado y Carolina Routier
Más de 600 personas participan en la prueba que ha organizado el C.A. S'Hostal
Los atletas Toni Gran (Es Raiguer) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) se proclamaron vencedores de la IV Mitja Marató de Montuïri, mientras que el triple campeón del mundo de triatlón Mario Mola (Atlètic Mallorca) y la menorquina María Pallicer dominaron la duodécima edición de los 10 kilómetros. Las pruebas, que reunieron a 600 participantes, se celebraron este lunes en Montuïri bajo la organización del C.A. S’Hostal, con salida y llegada frente al restaurante S’Hostal, patrocinador del evento.
En la Mitja Marató, Toni Gran se impuso con autoridad al parar el cronómetro en 1h12:39, por delante de José Luis Lobay (Amistat), segundo con 1h15:42. El tercer lugar de la general masculina fue para el sub-23 Miguel Samaniego, que cruzó la meta con un tiempo de 1h20:52.
Entre las mujeres, la gran protagonista fue Leonor Font, que continúa imparable: además de ganar con 1h20:39, logró la tercera posición absoluta. Marina Grosso (S’Hostal Montuïri) fue segunda con 1h23:55, mientras que Gabriela Alemany (S’Hostal Montuïri) completó el podio con 1h26:18, en una edición donde el nivel femenino volvió a sobresalir.
En los 10 kilómetros, los hermanos Mario y Lucas Mola (Atlètic Mallorca) llegaron juntos a meta, compartiendo un tiempo de 31:21. El ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) fue tercero con 31:49.
En categoría femenina, la victoria fue para la veterana menorquina María Jesús Pallicer, que firmó un brillante 36:52. Tras ella, Mar Vallès (AZ Sport Binissalem) llegó en 38:39, y la local sub-23 Joana Maria Rigo (Lô Eport Menorca) fue tercera con 39:18.
La distancia corta de 4 kilómetros tuvo como ganadores a Dasiel Torrado (Tunel Team) y a la triatleta internacional Carolina Routier (Atlètic Mallorca).
La jornada contó también con la participación del montuirer Joan Antoni Ramonell, que completó los 10 km en 48:59 y tomó parte en la entrega de trofeos junto al alcalde Toni Miralles y Joan Barceló pare. Además, destacaron los gestos de apoyo al organizador Esteve Barceló, con presencias emblemáticas como Antonio Lupiáñez, Guillermo Moreno, el cirujano Xisco Tugores, Fernando Romero y Vicente Ogazón, entre otros.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma
- Pablo Luna Fra, oncólogo en Son Espases: 'La mayoría de tumores de páncreas se diagnostican cuando ya no se pueden operar
- Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
- Joan Bibiloni: «Me parece patético que se vendan entradas para un concierto dentro de un año y medio y encima se agoten»