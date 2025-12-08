Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Toni Gran y Leo Font ganan la Mitja Marató y Mario Mola y María Pallicer los 10 km de Montuïri

En la carrera de los 4 km han vencido Dasiel Torrado y Carolina Routier

Más de 600 personas participan en la prueba que ha organizado el C.A. S'Hostal

Salida de la mitja marató con Toni Gran segundo.

Salida de la mitja marató con Toni Gran segundo. / Ponç Bover

Ponç Bover

Montuïri

Los atletas Toni Gran (Es Raiguer) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) se proclamaron vencedores de la IV Mitja Marató de Montuïri, mientras que el triple campeón del mundo de triatlón Mario Mola (Atlètic Mallorca) y la menorquina María Pallicer dominaron la duodécima edición de los 10 kilómetros. Las pruebas, que reunieron a 600 participantes, se celebraron este lunes en Montuïri bajo la organización del C.A. S’Hostal, con salida y llegada frente al restaurante S’Hostal, patrocinador del evento.

En la Mitja Marató, Toni Gran se impuso con autoridad al parar el cronómetro en 1h12:39, por delante de José Luis Lobay (Amistat), segundo con 1h15:42. El tercer lugar de la general masculina fue para el sub-23 Miguel Samaniego, que cruzó la meta con un tiempo de 1h20:52.

Entre las mujeres, la gran protagonista fue Leonor Font, que continúa imparable: además de ganar con 1h20:39, logró la tercera posición absoluta. Marina Grosso (S’Hostal Montuïri) fue segunda con 1h23:55, mientras que Gabriela Alemany (S’Hostal Montuïri) completó el podio con 1h26:18, en una edición donde el nivel femenino volvió a sobresalir.

En los 10 kilómetros, los hermanos Mario y Lucas Mola (Atlètic Mallorca) llegaron juntos a meta, compartiendo un tiempo de 31:21. El ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) fue tercero con 31:49.

En categoría femenina, la victoria fue para la veterana menorquina María Jesús Pallicer, que firmó un brillante 36:52. Tras ella, Mar Vallès (AZ Sport Binissalem) llegó en 38:39, y la local sub-23 Joana Maria Rigo (Lô Eport Menorca) fue tercera con 39:18.

La distancia corta de 4 kilómetros tuvo como ganadores a Dasiel Torrado (Tunel Team) y a la triatleta internacional Carolina Routier (Atlètic Mallorca).

La jornada contó también con la participación del montuirer Joan Antoni Ramonell, que completó los 10 km en 48:59 y tomó parte en la entrega de trofeos junto al alcalde Toni Miralles y Joan Barceló pare. Además, destacaron los gestos de apoyo al organizador Esteve Barceló, con presencias emblemáticas como Antonio Lupiáñez, Guillermo Moreno, el cirujano Xisco Tugores, Fernando Romero y Vicente Ogazón, entre otros.

