Toni Gran y Leo Font ganan la Mitja Marató y Mario Mola y María Pallicer los 10 km de Montuïri

Los atletas Toni Gran (Es Raiguer) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) se proclamaron vencedores de la IV Mitja Marató de Montuïri, mientras que el triple campeón del mundo de triatlón Mario Mola (Atlètic Mallorca) y la menorquina María Pallicer dominaron la duodécima edición de los 10 kilómetros. Las pruebas, que reunieron a 600 participantes, se celebraron este lunes en Montuïri bajo la organización del C.A. S’Hostal, con salida y llegada frente al restaurante S’Hostal, patrocinador del evento.

En la Mitja Marató, Toni Gran se impuso con autoridad al parar el cronómetro en 1h12:39, por delante de José Luis Lobay (Amistat), segundo con 1h15:42. El tercer lugar de la general masculina fue para el sub-23 Miguel Samaniego, que cruzó la meta con un tiempo de 1h20:52.

Entre las mujeres, la gran protagonista fue Leonor Font, que continúa imparable: además de ganar con 1h20:39, logró la tercera posición absoluta. Marina Grosso (S’Hostal Montuïri) fue segunda con 1h23:55, mientras que Gabriela Alemany (S’Hostal Montuïri) completó el podio con 1h26:18, en una edición donde el nivel femenino volvió a sobresalir.

En los 10 kilómetros, los hermanos Mario y Lucas Mola (Atlètic Mallorca) llegaron juntos a meta, compartiendo un tiempo de 31:21. El ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) fue tercero con 31:49.

En categoría femenina, la victoria fue para la veterana menorquina María Jesús Pallicer, que firmó un brillante 36:52. Tras ella, Mar Vallès (AZ Sport Binissalem) llegó en 38:39, y la local sub-23 Joana Maria Rigo (Lô Eport Menorca) fue tercera con 39:18.

La distancia corta de 4 kilómetros tuvo como ganadores a Dasiel Torrado (Tunel Team) y a la triatleta internacional Carolina Routier (Atlètic Mallorca).

La jornada contó también con la participación del montuirer Joan Antoni Ramonell, que completó los 10 km en 48:59 y tomó parte en la entrega de trofeos junto al alcalde Toni Miralles y Joan Barceló pare. Además, destacaron los gestos de apoyo al organizador Esteve Barceló, con presencias emblemáticas como Antonio Lupiáñez, Guillermo Moreno, el cirujano Xisco Tugores, Fernando Romero y Vicente Ogazón, entre otros.