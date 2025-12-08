Pilotades: El técnico Santi Miralles dirigirá al Sóller de División de Honor

El Sóller de División de Honor Mallorca ya tiene entrenador después de la destitución del preparador Luis Espinosa. La directiva sollerica ha elegido al técnico Santi Miralles, que ha dirigido, entre otros, a las plantillas de Mallorca base y al La Salle juvenil. Un Sóller que ayer perdía en el minuto 90 con el Arenal con Marc Torres en el banquillo, informa Toni Rullán..

Tomeu Canals ficha por el Betis juvenil

El jugador mallorquín Tomeu Canals González ha fichado por la cantera del Betis Balompié. Este futbolista, que ha firmado un contrato profesional, se formó en la base del Son Cladera y en el Santa Catalina Atlético. En la pasada edición jugó en el Ciutat de Palma y en esta estaba en La Salle.

Alumnos del CEIP Joan Capó visitan el Estadio Balear

El Atlético Baleares invitó a los alumnos del CEIP Joan Capó a visitar las instalaciones del Estadio Balear. Recorrieron las distintas zonas y departieron con el jugador de la primera plantilla, Iván López.

Meritorio empate del Constància juvenil

El Constància juvenil sigue su racha positiva y logró un valioso empate en el campo del Real Zaragoza, uno de los primeros clasificados. Los de Inca alinearon a Jordi, Crespí, Gabriel, Valentino, Noah (Andreu), Aleix, Gárdenas (Florit), Comas (Lamin), Josep (Chukwukere), Dimitrov y Seguí (Raúl).

El Mallorca juvenil vence por 4-1 al Huesca

Goleada del Mallorca juvenil al vencer por 4-1 al Huesca con goles de Diallo, Luis Orejuela, Dani Ramos y Garvi. Los rojillos, que se sitúan en la parte alta de la tabla, alinearon a Adriano, Carvajal, Luis Orejuela, Iago, Mykola, Yerga, Diallo (Martínez), Biel Serra (Hurtado), Anastasios (Arbós), Garvi (Torres) y Dani Ramos (Morera).

El San Francisco juvenil iguala ante el Manresa

El San Francisco juvenil empató a cero con el Manresa. Los escolares jugaron con Casanella, Verd, Oriol, Spencer, Álvaro, Guzmán, Xayron (Avilés), Horrach (Ferran), Lluís Quirós, León (Franco) y Molina (Fernández).

El Balears femenino se reencuentra con el triunfo

El Balears femenino volvió a la senda del triunfo en la Segunda División al derrotar por 2-0 al AEM catalán con goles de Nerea López y Cora Coll. Las blanquiazules jugaron con Sandrá, Alcaide, Neus Bestard, Valca, Gurrionero, Nerea López (Magda), Neus Perelló (Sofía Rojas), Cora Coll, Fátima (Ada), Laura Rosselló (Abigail) y Úrsula (Roig).

El Manacor femenino gana por 12-0 al Sant Lluís

Resultados de la segunda jornada de la Copa FFIB en la Tercera femenina: Son Sardina, 7-Algaida, 1; Balears B, 0-Mallorca Internacional, 1; Manacor, 12; Sant Lluís, 0; y Constància, 1- Collerense, 1.

Brillante presentación del Ferriolense

La totalidad de las plantillas del Ferriolense de fútbol fueron presentadas. Más de 400 niños y niñas (23 equipos) desfilaron sobre el terreno de juego de Son Ferriol ante el sonoro aplauso de los presentes, informa B. Vich.

División de honor juvenil de fútbol sala

La novena jornada reafirmó al líder Noia (Grupo 1) que goleó en su visita a Salamanca (1-7), con una actuación destacada del mallorquín Iván León, que contribuyó con un gol y dos asistencias al triunfo. En el 3, el Fisiomedia logró una valiosa victoria en Manacor tras imponerse al Hospitalet (4-2), mientras que el IB Palma Futsal sumó un punto tras empatar a tres frente al Mataró. Por su parte, el Viva Sports no pudo frenar el acierto del Gràcia y terminó cayendo por 2-6. El Santa Coloma, con una asistencia del mallorquín Lluís Oliver, cedió el liderato tras igualar a tres en la pista de Les Corts y ve ahora cómo el Barça toma el primer puesto del grupo, informa Joan Carles Gibert.