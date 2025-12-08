El Palma Futsal empieza a soñar con la Copa del Rey

El Illes Balears Palma Futsal afronta este martes (20:00 horas / YouTube RFEF) su debut en la Copa del Rey con un reto mayúsculo: los octavos de final ante el Movistar Inter FS. El conjunto balear entra directamente en esta ronda tras quedar exento de las anteriores por su participación en la UEFA Futsal Champions League.

El estreno copero obligará de nuevo a jugar lejos de casa. El equipo viajará hasta Torrejón de Ardoz para disputar el encuentro en el Pabellón Jorge Garbajosa, un escenario siempre exigente y que confirma una tendencia que ya es habitual: el Illes Balears Palma Futsal ha disputado trece de sus últimos catorce partidos de Copa fuera de Son Moix, con la única excepción del duelo de cuartos de 2022/23 frente al Noia Portus Apostoli. Un condicionante más para un calendario que no da tregua.

Aun así, el equipo llega en un momento anímico excelente. Tras certificar el pase a los cuartos de final de la Champions, las sensaciones continúan al alza, el nivel de juego se consolida y el vestuario muestra una ambición evidente. Con esa energía afrontará una nueva competición, aunque el debut sea especialmente exigente: el vigente campeón del torneo espera en su casa.

El precedente más reciente entre ambos deja un sabor amargo para los isleños, con el 2-5 encajado en Son Moix en la que fue la primera derrota en casa en liga regular desde abril de 2024. Sin embargo, el Illes Balears Palma Futsal —semifinalista del torneo la pasada temporada— buscará repetir la gesta desde un punto de partida complejo, pero con la convicción de que el equipo se encuentra en pleno crecimiento. Antonio Vadillo no podrá contar con Piqueras ni Lin, bajas confirmadas para el encuentro.

Antonio Vadillo posa antes de un entrenamiento. / Palma Futsal

Antonio Vadillo: “Inter nos obligará a hacer un gran partido”

Antonio Vadillo analiza el duelo copero consciente del esfuerzo acumulado en las últimas semanas. El técnico reconoce que el equipo ha necesitado parar mínimamente tras la exigente eliminatoria europea ante el Hit Kyiv: «Hemos dado sábado y domingo libre con la intención de descansar lo máximo posible». Aun así, reconoce que el calendario apenas deja margen: «Dentro de lo que nos permite el calendario, tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible».

La clasificación para cuartos de Champions ha reforzado al grupo en un momento clave. Vadillo lo subraya con claridad: «Fue un partido muy exigente y no pudimos contar con toda la plantilla, pero lo importante es que lo sacamos adelante y el aspecto anímico es muy importante; el equipo sale reforzado». Ese impulso será necesario en Torrejón.

El entrenador prevé un encuentro de una intensidad similar a la que ambos equipos vienen ofreciendo en liga. «Creo que va a ser similar a los partidos de liga que venimos jugando últimamente», apunta, recordando que la última derrota en Son Moix no refleja lo visto sobre la pista: «El resultado es totalmente engañoso; hasta el minuto 15 fuimos muy superiores y encajamos un gol que fue un regalo nuestro».

Sobre Movistar Inter, Vadillo destaca la solidez de una idea reconocible. «Inter tiene una identidad muy definida: su juego de cuatro, su agresividad, su intensidad defensiva… no lo van a cambiar, ellos juegan siempre de la misma manera. Somos dos equipos que nos conocemos mucho». Por eso, para él, la clave será quién consiga imponer su plan: «Va a ser un partido muy disputado y será importante ver qué equipo implanta su juego».

La dificultad del cruce es evidente, pero Vadillo también reconoce el valor anímico que tendría superar al vigente campeón. «Sabemos que el rival que tenemos delante es muy complejo, que va a ser difícil, pero si fuésemos capaces de sacarlo anímicamente nos vendría bastante bien». A pesar del desgaste, asegura que el equipo llega preparado: «El equipo anda bien y estamos focalizados».

El técnico no oculta la exigencia que requerirá un partido así: «Tenemos que hacer un gran partido, eso sí que es cierto; Inter nos va a obligar a hacerlo. Si hacemos solo un buen partido probablemente no nos llegue, pero si hacemos un gran partido vamos a tener nuestras opciones».

Machado: “Veo al equipo listo para afrontar otro desafío”

Machado encara el duelo copero con la sensación de que el equipo llega al límite de un tramo muy exigente de competición. El jugador reconoce el desgaste acumulado: «Estamos en la parte final de nuestra maratón de partidos». Machado no disputó el partido del viernes por sanción, pero «mis compañeros sí que están un poco cansados» reconoce. Aun así, cree que ambos equipos parten en condiciones similares: «Inter jugó su partido de liga el sábado, entonces creo que se equipara». Pese al cansancio, el brasileño transmite confianza en el estado del grupo. «Veo al equipo bien y listo para afrontar otro desafío», asegura, consciente de la importancia de competir al máximo nivel en Torrejón.

Respecto al rival, Machado no espera sorpresas. Conoce bien el estilo de Movistar Inter y lo resume con claridad: «Creo que serán fieles a su estilo: mucha posesión de balón, mucho juego de cuatro». Para él, la clave estará en la preparación estratégica del equipo: «Sabemos lo que podemos esperar y vamos a preparar un plan de juego acorde». La intención, explica, es clara: «Hacer el partido lo más favorable posible para nosotros».