El Mallorca fija un precio único por entrada para el partido del Elche

El Mallorca lanza varias promociones para que Son Moix presente una gran imagen este sábado contra el Elche. La floja entrada contra Osasuna, algo más de 15.000 espectadores, fuerza a a la entidad a reforzar su estrategia para que el estadio esté más lleno en un encuentro muy importante para los de Jagoba Arrasate. Además, es el último partido de los bermellones en casa este 2025 y necesitan ganar para que el estado de nervios no se apodere del entorno.

El club ha puesto las localidades para adultos a un precio único de 40 euros mientras que para los más pequeños podrán vivir el choque por 10 euros (para menores de 14 años). Esta promoción se aplica a todo el estadio —excepto Infern 1916 y zonas Premium— hasta agotar existencias.

Promociones, 2x1 y Fan Zone

En la Fan Zone, animada por DJ Cupper, los aficionados podrán disfrutar de un 2x1 en Estrella Damm, oferta que también estará disponible en el Mallorca Sports Bar, donde además podrán comer un hot dog + bebida por solo 4 €. En los anillos del estadio, también habrá un pack 2x1 en hamburguesas.