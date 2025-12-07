Triunfos de Lennart Lein y Bernat Massanet en el ciclocrós de Can Picafort

Doble cita competitiva en el ciclocrós mallorquín la que se ha desarrollado este fin de semana en Can Picafort con la celebración del Trofeo 'Rad Salon - Punt d’aigua', tras las cuales Sebastià Mascaró sale como líder de la general en open A, mientras que Andreu Martorell hace lo propio en open B. Pruebas organizadas por la federación autonómica.

Mascaró no pudo pasar de la tercera plaza en la matinal del sábado, que se saldó con el triunfo en Lennart Lein seguido de Bernat Massanet, con Roger Llabrés y Xisco Quetglas completando la nómina de los cinco mejores, mientras que el sábado Massanet fue el claro dominador por delante de Mascaró, Lein, Quetglas y Magí Rosselló.

En cuanto a la categoría open B, Andreu Martorell comanda la general después del triunfo de ayer seguido del veterano Miquel Joan Adrover y del cadete Àngel Garau, Miquel Perelló y Toni Quetglas, mientras que en la jornada anterior el triunfo fue para Garau tras superar al montuirer Joan Verger y a Jaume Tous. Compitiendo en esta misma categoría, María Rodríguez firmó un doble triunfo y sigue al frente de la general de las féminas donde Mireia Escobar es la mejor de las cadetes, categoría que ha tenido a Àngel Garau y Andreu Martorell como respectivos ganadores parciales en división masculina.

El infantil Toni Soler ha dominado a placer el fin de semana con dos victorias que le afianzan en el primer puesto de su general, mientras que Martina Roig luce el maillot de líder en féminas tras el triunfo del sábado y la segunda plaza de ayer, superada por Maria Prats. La categoría alevín se ha saldado con el doble triunfo de Jaume Salmerón, indiscutible líder en la general, con Clara Nadal como mejor niña tras vencer ayer y ser superada por Julia Garau en la prueba del sábado.

La temporada competitiva del ciclocrós isleño se celebrarán respectivamente en Montuïri y Lloret el domingo 14 y el sábado 20 del presente mes.