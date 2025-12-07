Bronce europeo de Hugo González y Sergio de Celis en los 4x50 estilos

Sergio de Celis y Hugo González, que este sábado ganó el oro en los 200 estilos, despidieron de la mejor manera los Campeonatos de Europa de piscina corta de Lublin (Polonia). Los mallorquines se metieron este domingo por la mañana en la final de los 4x50 estilos masculinos batiendo el récord de España y esta noche, en la final, se colgaron la medalla de bronce rebajando de nuevo la marca nacional.

El cuartero español, integrado por Iván Martínez Sota, Carles Coll, Hugo González y Sergio de Celis, que firmó un tiempo de 1:31.84 minutos, nuevo récord de España, arrebató por tan solo una centésima el tercer escalón de podio a Austria, pese a arrancar la última posta en octava posición. Una espectacular remontada de Sergio de Celis, que no bastó para discutir las dos primeras plazas a Italia, que se colgó el oro con un marca de 1:30.49 minutos, y Francia, plata con un registro de 1:30.99, pero que elevó a los españoles a un podio que no estaba en las apuestas.

Y es que en esa posta de crol, Sergio de Celis, que en el primer 25 demasiado hacía con estar en carrera, casi se igualó con la cabeza tras el volteo. El mallorquín se dejó el alma en un esprint en el que, a excepción de Italia y Francia, no se conoció el resultado hasta que salió el número 3 en la calle de España. Sergio de Celis había hecho un 50 lanzado en 20.28.

Récord por la mañana... y por la noche

Iván Martínez Sota (espalda), Eudald Tarrats (braza), Hugo González (mariposa) y Sergio de Celis (libre) -que ya batió el récord nacional con el relevo del 4x50 libre- fueron los componentes del equipo, que por la mañana había dejado en 1:33.18 el récord más antiguo de los relevos de la selección española: estaba en 1:33.25 desde Estambul 2009, según informó la Real Federación Española de Natación (RFEN) en su web oficial.

El relevo español disputó la final pasada las nueve de la noche, en la última prueba con representación española, en la que el relevo 4x50 estilos rebajó de nuevo el récord para dejarlo en 1:31.84.

Doble podio en 400 estilos femenino

Antes, España había hecho doblete, plata y bronce, en la final de 400 estilos femenina. Emma Carrasco salió como un cohete en calle central, con una mariposa colosal y una espalada insuperable, aventajando después en 3-4 segundos a sus rivales también en la braza. Pero en el libre empezó la remontada del resto de nadadoras y antes de los 375 metros ya le pasaron Alba Vázquez y la polaca Justina Kozan. Ganó justo la anfiriona, para delirio de la grada, por delante Alba Vázquez (4:29.57) y Emma Carrasco (4:31.27).