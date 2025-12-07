Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Palmer Basket lucha, pero no puede con un irregular Estudiantes

El equipo mallorquín pierde 64-68, sigue con solo una victoria en Liga y Lucas Victoriano continúa sin estrenarse

Comendador lanza a canasta con la oposición de Garino.

EFE

Palma

El Palmer Basket Mallorca ha competido este domingo de tú a tú con el Movistar Estudiantes, pero no ha conseguido imponerse (64-68) en un duelo donde los colegiales no han estado acertados en la generación de juego aunque han terminado abriendo una distancia insalvable a través de fogonazos de talento individual.

A pesar de llevar un mes en el cargo, Lucas Victoriano se estrenaba ante su nueva afición con una puesta en escena que ha ilusionado a los 1.800 seguidores que han acudido a Son Moix.

Con la energía de Nuno Sá y la presencia física de Archange-Izaw Bolavie, el cuadro mallorquín se marchaba 12-17 al finalizar el primer cuarto, aprovechando las dudas generadas en el bando visitante.

Sin embargo, las pérdidas de balón iban a convertirse en compañeras de viaje para un Palmer que se ha hundido ligeramente en el segundo cuarto, marchándose 27-38 al descanso y con la sensación de que el partido podía romperse en cualquier momento.

Ahí ha sido cuando ha aparecido Hansel Atencia, que ha terminado el partido con 20 puntos y seis asistencias, siendo indiscutiblemente el mejor en ataque de los suyos y liderando el primer conato de remontada tras el descanso.

Cuando parecía que Palmer resistía, ocho puntos consecutivos del Estudiantes en el ecuador del último cuarto han puesto punto y final a un partido donde el elenco local maquilló el resultado en los segundos finales, pero seguirá colista una semana más con el duelo vital contra Cartagena en el horizonte.

