Baloncesto
El Palmer Basket lucha, pero no puede con un irregular Estudiantes
El equipo mallorquín pierde 64-68, sigue con solo una victoria en Liga y Lucas Victoriano continúa sin estrenarse
El Palmer Basket Mallorca ha competido este domingo de tú a tú con el Movistar Estudiantes, pero no ha conseguido imponerse (64-68) en un duelo donde los colegiales no han estado acertados en la generación de juego aunque han terminado abriendo una distancia insalvable a través de fogonazos de talento individual.
A pesar de llevar un mes en el cargo, Lucas Victoriano se estrenaba ante su nueva afición con una puesta en escena que ha ilusionado a los 1.800 seguidores que han acudido a Son Moix.
Con la energía de Nuno Sá y la presencia física de Archange-Izaw Bolavie, el cuadro mallorquín se marchaba 12-17 al finalizar el primer cuarto, aprovechando las dudas generadas en el bando visitante.
Sin embargo, las pérdidas de balón iban a convertirse en compañeras de viaje para un Palmer que se ha hundido ligeramente en el segundo cuarto, marchándose 27-38 al descanso y con la sensación de que el partido podía romperse en cualquier momento.
Ahí ha sido cuando ha aparecido Hansel Atencia, que ha terminado el partido con 20 puntos y seis asistencias, siendo indiscutiblemente el mejor en ataque de los suyos y liderando el primer conato de remontada tras el descanso.
Cuando parecía que Palmer resistía, ocho puntos consecutivos del Estudiantes en el ecuador del último cuarto han puesto punto y final a un partido donde el elenco local maquilló el resultado en los segundos finales, pero seguirá colista una semana más con el duelo vital contra Cartagena en el horizonte.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Los policías alemanes que apalearon a un taxista en Mallorca evitarán la cárcel tras indemnizar a la víctima
- Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
- Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre