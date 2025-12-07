Marc Márquez vuelve como campeón a la gala de la FIM

Los FIM Awards 2025 que organiza la Federación Internacional de Motociclismo para premiar a todos los campeones de la temporada tuvo un claro protagonista, Marc Márquez, que regresaba a la gala seis años después.

Marc no fue el único representante español en la ceremonia. El ‘93’ estuvo acompañado por un piloto que nunca falla Toni Bou, que este año ha sumado su 38ª corona mundial de trial en las modalidades TrialGP, X-Trial , además de conquistar Trial de las Naciones. Junto ellos dos, Josep García, campeón de EnduroGP y E1, José Antonio Rueda (Moto3), Berta Abellán (Trial Femenino), María Herrera (Mundial Femenino de Velocidad), Brian Uriarte (JuniorGP) y Beñat Fernández (Supersport300).

Marc también tuvo oportunidad de conversar con el campeón de Superbikes Toprak Razgatlioglu, que se estrena en MotoGP con Yamaha en 2026, Diogo Moreira, campeón de Moto2, Romain Febvre, campeón de MXGP o el dakariano Daniel Sanders.

La Gala también rindió tributo a Jonathan Rea, con seis títulos de Superbikes, que se ha retirado este año.

"Estoy súper contento con mi 2025, pero no estoy en mi mejor momento, tengo una lesión. De todos modos, intentaré lograr más. ¿40? Ya he ganado más de lo que podía imaginar", dijo Bou en el escenario.

"Todos los pilotos, campeones y no, se esfuerzan por perseguir su sueño. Estoy aquí de nuevo, lo echaba de menos”, comenzó Márquez, que celebró “una de mis mejores temporadas, luchando con mi hermano”.