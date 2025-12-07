José Bergas y Miquel Àngel Campins, los más destacados del Autocross de Felanitx

José Bergas y Miquel Àngel Campins fueron los más destacado en el Circuito Parc Motor de Felanitx, que acogió este fin de semana la última cita del campeonato regional de autocross. La prueba, organizada por la Escudería Sant Salvador y FAIB, contó con un total de 15 pilotos repartidos en las distintas categorías.

DIVISIÓN IIA

Los 'peques' de la División IIA formaron la parrilla más numerosa con un total de siete vehículos. En la primera carrera José A. Bergas (Citroen AX) se mantuvo líder pudiendo mantener la presión de Adrián Ausio (Citroen Saxo) hasta que en la octava vuelta este último abandonaba por avería mecánica. También abandonó Agustín Bellafont (Citroen Saxo) en las primeras vueltas y Miguel Sacarés (Peugeot 106) en las últimas. Así pues Bergas se hacía con la victoria, siendo segundo Biel Bibiloni (Citroen Saxo), tercero Jaume Escalas (Citroen AX) y cuarto Antonio Riera (Citroen Saxo).

En la segunda carrera se calcaron las posiciones y a un fuerte ritmo Bergas, Bibiloni y Bellafont se despegaron de Riera y Escalas con problemas de motor, mientras que Ausio y Sacarés ya no tomaban la salida. Con estos resultados Bergas se proclama campeón y Escalas subcampeón de su División

DIVISIÓN I Y II

Con solo tres coches en parrilla poco que contar de la División I y II. La carrera quedaba en el mano a mano entre el ibicenco Andrés Rodríguez (Suzuki Swift) y Guillermo Huélamo (VW Polo 4x4). En la primera carrera se mantuvieron en este orden hasta ver la bandera a cuadros. Por detrás rodó Francisco Ferragut (Citroen ZX) hasta que en la tercera vuelta perdía una rueda que le obligó a abandonar.

La segunda carrera estuvo más animada con varios intercambios de posiciones entre Rodríguez y Huélamo. A dos vueltas del final el piloto del Suzuki puso distancia con el Polo y se anotó una nueva victoria. Por su parte Ferragut sumaba un nuevo abandono con problemas en su ZX. Así, Huélamo y Ferragut se proclamaban campeones de sus respectivas categorías.

CATEGORÍA CAR CROSS

La Categoría Car Cross estuvo marcada por el regreso de Miguel A. Campins (Speed Car Xtreme) que no dio opción a sus rivales y distanciándose de sus rivales desde el inicio sumó dos contundentes victorias. La emoción se centró en las posiciones siguientes y en la primera carrera la Junior Aina Vidal (Semog) se mantuvo en la segunda posición hasta que en la octava vuelta era adelantada por Pep Sastre (Demon Car). Nayara Rosselló (Yamaha MT) finalizaba cuarta tras el abandono de Biel Roig (Semog).

En la segunda carrera por detrás de Campins destacó de nuevo la lucha entre Vidal y Sastre hasta que en la última vuelta un toque entre ambos acababa con el vuelco sin consecuencias de Vidal. Así pues Sastre era segundo seguido de Roig y Rosselló. Con estos resultados Sastre se proclamaba campeón de Car Cross y Vidal de Junior.

DIVISIÓN IIA

1. José A. Bergas Manresa (Citroen AX) 50 ptos.

2. Biel Bibiloni Serra (Peugeot 106) 44

3. Antonio Riera Costa (Citroen Saxo) 36

4. Jaume Escalas Capó (Citroen AX) 34

5. Agustín Bellafont Deltoro (Citroen Saxo) 20

6. Adrián Ausio Comapny (Citroen Saxo) 10

7. Miguel Sacarés Pou (Peugeot 106) 08

DIVISIÓN I

1. Andrés Rodríguez Jiménez (Suzuki Swift) 50 ptos.

2. Guillermo Huélamo Castillo (VW Polo) 42

DIVISIÓN II

1. Francisco Ferragut Costa (Citroen ZX) 0 ptos.

CATEGORÍA CAR CROSS

1. Miguel A. Campins Martí (Speed Car) 50 ptos.

2. Pep Sastre Serra (Demon Car) 42

3. Biel Roig Santandreu (Semog) 38

CATEGORÍA CAR CROSS JUNIOR

1. Nayara Rosselló Rios (Yamaha MT 07) 47 ptos.

2. Aina Vidal Santandreu (Semog) 41