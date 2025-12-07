Tir de fona
Jeroni Matemales y Antonia Cuenca ganan la Copa Mateu Cañellas de tir de fona
Los foners de Lloseta se imponen en una tirada con amplia participación y homenaje al fundador de la federación
Los foners Jeroni Matemales y Antonia Cuenca, de Lloseta, fueron los ganadores de la VII Tirada Internacional y II Copa del Món Mateu Cañellas Roca, prueba disputada en el campo federativo municipal de Palma, ubicado en el polígono de Can Valero. La competición, que por circunstancias ajenas a la organización no ha tenido participación internacional este año, ha contado con un gran número de foners que quisieron rendir homenaje al que fuera fundador y primer presidente de la Federació Balear de Tir de Fona, la única oficial en todo el mundo, que actualmente preside Jaume Cardona.
La prueba ha tenido varias horas de competición, ya que se programaron dos tiradas: una de piedra y otra con pelota de tenis. A pesar de ello, los deportistas de todas las edades han aguantado con gran espíritu deportivo.
Clasificaciones
Jeroni Matemales, tirador de gran técnica, demostró su superioridad al obtener una puntuación de 45 puntos, ganando la categoría homes. En segunda posición se clasificó el también foner de Lloseta José Ramón García, con 45 puntos; la victoria se inclinó a favor de Matemales según la reglamentación. Completó el podio David Gómez con 40 puntos.
En mujeres dominó Antonia Cuenca, de la saga de los Cuenca de Lloseta, por amplia diferencia al sumar 37 puntos. Segunda clasificada fue Vanesa Castillo con 29 puntos, completando el podio Marga Fiol con 14.
En la categoría de joves, Luis Mestre se hizo con la primera posición con amplio margen gracias a sus 46 puntos. Segundo clasificado fue el menorquín Vicenç Olives con 24 puntos, y tercero Juan Carlos Pérez con 21 puntos.
El campo municipal vestía de gala, con departamentos de tiro separados por redes que eliminan riesgos de accidentes, merced a la buena disposición del Consell de Mallorca, que lo subvencionó.
