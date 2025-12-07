Fútbol | Segunda RFEF
Gerardo da la victoria al Atlético Baleares ante el Porreres
Un cabezazo del mediocentro tumba la resistencia del once de Jaume Mut
El equipo de Luis Blanco ha sido mejor, aunque no ha tenido grandes ocasiones
Un cabezazo de Gerardo, a centro de Axel, le ha dado la victoria (1-0) al Atlético Baleares ante el Porreres, en el derbi mallorquín de la jornada 14 del Grupo 3 de Segunda RFEF. Los tres puntos sitúan a los palmesanos, que esta semana habían eliminado en la Copa del Rey al Espanyol, en la segunda posición, a un solo punto del líder Poblense y con tres de ventaja sobre el Barça B.
El inicio del partido ha sido el esperado, con el Atlético Baleares buscando la portería de un Porreres que, tras un primer amago de presionar arriba, ha ido reculando hacia su área con el paso de los minutos.
Dos faltas desde el borde del área, de Moha (m.6) y Jofre (m.15), han sido las escasas ocasiones de un Baleares que, pese a tener el control del balón, no encontraba agujeros en la defensa visitante. Un zarpazo del Porreres ha puesto en aviso a los de Luis Blanco, que han visto cómo Pablo García evitaba un susto. Moha ha respondido minutos después, pero ha intervenido Víctor Méndez.
El portero del Porreres ha sido el protagonista del tramo final de la primera parte, despejando un remate a bocajarro de Gerardo tras una internada de Moha. Pau Mascaró, desperdiciando una falta al borde del área local, ha puesto el punto y seguido al duelo.
Segunda parte
Tras el descanso, el Porreres ha decidido tener más contacto con el balón. El equipo de Jaume Mut ha bajado las revoluciones al partido y ha buscado hacer daño a un Baleares que comenzaba a tener cierta ansiedad por el resultado.
Mut ha movido su once, pero los cambios no le han sentado bien a su equipo, que se ha salvado de encajar dos goles en escasos dos minutos. Primero, cuando Víctor Méndez ha salido a los pies de Juanmi en un balón en profundidad de Gerardo.
Después, cuando el árbitro se ha equivocado al anular un gol a Moha por fuera de juego, cuando el balón le había llegado tras el rechace de un defensa del Porreres. La reacción inmediata, tras las protestas locales, ha sido un triple cambio en el once palmesano.
No ha mejorado el partido, consumiéndose con la sensación de que el Baleares no podía y de que al Porreres le venía bien el empate. Hasta que Axel Berjarano ha controlado en banda derecha y ha puesto un centro al segundo palo que Gerardo, viniendo desde atrás, ha hecho bueno rematando de cabeza en el área pequeña para darle los tres puntos a los blanquiazules (1-0, m.87).
No ha dado tiempo para más, excepto para que Català no acertara a poner el 2-0 en un partido de mayor dominio del Atlético Baleares y con escasas ocasiones de gol.
Ficha técnica
Atlético Baleares: Pablo García, Reus (Miguelito, m.61), Alex Pérez, Jaume Pol, Serrano (Axel, m.76), Ulrich (Català, m.61), Gerardo, Jofre, Moha (Castell, m.88), Juanmi (Morillo, m.61) y Tovar.
Porreres: Víctor Méndez, Marcos, Jorge García, Garí, Bengoetxea (Poo, m.88), Guize, Sastre, Cobo, Binimelis (Florit, m.55), Pau Mascaró (Iker Silva, m.88) y Rodri (Garrido, m.55).
Goles: 1-0, m.87: Gerardo.
Árbitro: García Acosta (C. Murciano).
T. Amarillas: a Guize, Jorge García, Jaume Pol, Garí, Bengoetxea y Català.
