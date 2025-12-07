Dani Capa, campeón del 74 ABANCA Ciutat de Palma

El mallorquín Dani Capa se ha proclamado este domingo campeón del 74 ABANCA Ciutat de Palma, competición que ha reunido durante cuatro días a 365 regatistas de 28 países en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma. El regatista del Club Nàutic S’Estanyol se ha impuesto con autoridad tras cuatro días en los que la Bahía de Palma ha ofrecido toda clase de condiciones.

El trofeo se estrenó con vientos fuertes, llegando a registrarse rachas de 30 nudos de Mistral el segundo día. La meteorología de la tercera jornada fue típica de la Bahía de Palma, con viento medio del suroeste. La Bahía de Palma ha amanecido este domingo cubierta por una densa niebla que impedía la visibilidad. La situación era de calma absoluta, con los anemómetros de las embarcaciones de la organización literalmente parados. Las horas han ido pasando y, cuando ya parecía que no se iba a poder competir, el Comité de Regatas ha decidido sacar al agua a la flota del Grupo Oro para realizar una última manga, en vista de que mejoraban las condiciones.

La salida se ha dado sobre las 14.45 con un viento del poniente de unos 7 nudos. Esa brisa suave ha dado opción a los regatistas de peso más ligero, y el triunfo ha sido para Jan Palou, del Real Náutico de Palma, vencedor de la edición del año pasado, quien, con este resultado, ha podido ascender a la séptima plaza de la general. Dani Capa e Izan Rogel, que se jugaban la victoria final, han acabado en mitad de la flota y se han descartado el resultado de esta última manga.

La regata de este domingo no ha cambiado la configuración del podio: Dani Capa, que ha sumado un total de 13 puntos, ha ganado gracias a su regularidad a lo largo de todo el trofeo, sumando cuatro triunfos parciales. La segunda posición ha sido para Izan Rogel, del Real Club Náutico de Torrevieja, que ha terminado con 18 puntos y se ha llevado el triunfo en la categoría Sub 13, mientras que el esloveno Mihael Zobec (JK Olimpic), vigente subcampeón del mundo, ha completado el podio con 25 puntos.

El mallorquín, que en 2024 se colgó la plata, ha competido a un nivel muy alto, situándose líder de la clasificación general desde la primera prueba, una posición de privilegio que no ha abandonado en todo el campeonato. Capa ha podido quitarse la espina del año pasado y levantar la icónica carabela de plata, el trofeo que le acredita como ganador del 74 ABANCA Ciutat de Palma, la competición decana del calendario balear.

El ganador ha explicado que tenía muy clara su estrategia: "Mi rival tenía una única oportunidad, pero tenía que ganar la regata, así que en la salida he ido a por él para controlarlo, también he visto que uno de sus compañeros de equipo se ponía a mi lado, para controlarme a mí". Una vez que Capa ha visto que Rogel se quedaba sin opciones de superarle, se ha podido relajar y saborear un triunfo que sabía seguro.

Con el ABANCA Ciutat de Palma en su poder, Dani Capa afrontará en 2026 su última temporada en la clase Optimist. El regatista del Club Nàutic S’Estanyol ha señalado que su objetivo es estar entre los mejores regatistas de las pruebas nacionales para poder participar en el Campeonato del Mundo, que se disputará en Tánger (Marruecos) a finales del próximo mes de junio.

María Antonia Peñalver, del Club Náutico Mar Menor, ha finalizado en el noveno puesto de la clasificación general y ha sido la vencedora en categoría femenina, seguida de Valentina Belso, del Real Club Náutico Torrevieja, y de Raquel Sanchís, del Real Club Náutico Valencia, que ha sido tercera.

La deportista murciana, contenta tras recoger su medalla de campeona femenina, ha remarcado la importancia de hacer una buena salida en este tipo de regatas con una flota tan numerosa. Peñalver, que participaba en el ABANCA Ciutat de Palma por cuarta ocasión, ha señalado que este domingo ha sido un día muy complicado "con poco viento y roles, por lo que era muy difícil leer el campo de regatas".

Manu Fraga, director del RCN Palma, ha hecho un balance "muy positivo" del 74 ABANCA Ciutat de Palma. "Hemos reunido a una gran flota internacional. Esta regata, a pesar de estar destinada a la vela de base, es una competición de alto nivel en la que los más jóvenes tienen la oportunidad de compartir evento y campo de regatas con algunos de los mejores especialistas mundiales, lo que sin duda es un privilegio para ellos". El máximo responsable de la organización está convencido de que el RCNP ha dado con el formato idóneo y que, de cara al futuro, "hay que seguir trabajando en la misma línea, incorporando mejoras y servicios". También ha agradecido la incorporación de ABANCA a la tripulación del club. "Tener un buen patrocinador nos permite realizar innovaciones, como la retransmisión en directo de la regata a través de las redes sociales y el seguimiento mediante el sistema satelital de trac-trac".

La ceremonia de entrega de premios, celebrada a las 18.00 horas, ha estado presidida por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien en la presentación del evento, el pasado día 2 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, invitó al club a celebrar por todo lo alto el 75 aniversario de la regata, a la que se refirió como un patrimonio de la ciudad.