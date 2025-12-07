Brian Vázquez mantiene el idilio del Fibwi Mallorca con Son Moix

El Fibwi Mallorca sigue con su idilio en Son Moix y se mantiene invicto como local tras ganar al Tizona Burgos (87-86) en el último suspiro, manteniéndose en posiciones de Playoffs y alimentando su gran inicio de temporada.

El partido ha sido muy parejo durante todo su transcurso, pero uno de los jugadores más determinantes ha sido Pedro Bombino para el Fibwi Mallorca. Sus 25 puntos han sido un puntal que ha sostenido todas las opciones de victoria del equipo.

Y eso que las ventajas más amplias en el electrónico siempre se quedaban en manos de los locales, que han llegado a ponerse 12 puntos arriba en el tercer cuarto con el 62-50, un momento donde el choque parecía estar muy cuesta arriba para el elenco de Jordi Juste.

Los burgaleses tuvieron a Gerard Jofresa como referencia ofensiva (24 puntos), y siempre respondieron ante las acometidas locales para llegar a tener ventaja de tres puntos en los minutos finales (80-83).

En ese instante, el toma y daca de canastas entre ambos equipos se ha convertido en habitual hasta que Lucas Capalbo, muy poco inspirado durante la tarde (dos puntos y eliminado por cinco faltas), ha fallado dos tiros libres decisivos con 84-85.

Sin embargo, Rodrigo Seoane falló el segundo tiro libre con 84-86 y ahí apareció Brian Vázquez. Si Pablo Cano habla de él como el alma del equipo, es por momentos como los que ha regalado este domingo.

En un ataque trascendental donde nadie estaba ordenado, ha decidido tirarse un triple en la cara del defensor para que el Fibwi Mallorca siga disfrutando de un inicio de temporada espectacular en el que se sitúa 5-4, en puestos de Playoffs.