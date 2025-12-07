El Andratx se reencuentra con la victoria en su exilio de Son Malferit

El Andratx logró un triunfo muy trabajado por 2-0 ante el Olot en la jornada 14 del Grupo 3 de Segunda RFEF, en un partido especial para los mallorquines, que tuvieron que ejercer de locales en Son Malferit debido a las obras de cambio de césped artificial en Sa Plana. Pese a la victoria, el equipo de José Contreras se mantiene solo un punto por encima del descenso.

El encuentro empezó con aviso del Olot, al que le fue anulado un gol a Marc Mas por fuera de juego. La respuesta del Andratx llegó en el minuto 24, cuando Jaume Pascual firmó el 1-0, mostrando la efectividad local en un primer tiempo en el que el conjunto catalán dispuso de varias ocasiones pero no acertó.

Quinto triunfo, todos como local

Tras el descanso, el Olot apretó en busca del empate, pero se topó con Elías, el portero del Andratx, muy seguro durante todo el partido. En el minuto 55, un defensa visitante introdujo el balón en su propia portería y selló el 2-0, que dejaba muy encarrilado el duelo para el conjunto mallorquín. El equipo mallorquín se mostró muy trabajador, sólido atrás y buscando el peligro a la contra, destacando la buena actuación de Jaume Pascual.

Con este resultado, el equipo de Contreras firma su quinta victoria de la temporada, todas como local, y se coloca noveno con 18 puntos, empatado con otros cinco equipos y solo con ese mínimo margen de un punto sobre el descenso, que marca el Barbastro con 17. El triunfo, además, queda marcado por haberse logrado en Son Malferit, escenario provisional mientras se completan las obras en Sa Plana.