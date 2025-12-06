Fútbol
El Poblense sigue más líder tras ganar al Atlètic Lleida
El equipo de Troya vence 3-0 a los catalanes con goles de Prohens, Fullana y Penyafort en un encuentro que jugó con un futbolista más
El Poblense se anotó la victoria más holgada de la temporada (3-0) ante un Atlètic Lleida que pudo encajar una abultada goleada en la primera parte de un encuentro, que desde sus inicios se caracterizó por un completo dominio local, tras una fulgurante salida del de los de Troya que ya en en los primeros compases del partido pudo adelantarse en el marcador. Hasta ocho claras ocasiones de gol, necesitaron los de sa Pobla para inclinar la balanza a su favor, en otros tantos remates que salieron desviados por poco del marco leridano.
La expulsión de Álvaro a los 25 minutos de juego acentuó las escaceses de su equipo en ataque, mientras la superioridad numérica del Poblense no supo ser aprovechada dado un alarmante desacierto rematador, como queda dicho.
Con todo ello y cuando se presagiaba llegar al descanso con ventaja mínima en el tanteador, un claro penalti cometido sobre Prohens y materializado por Fullana, ampliaba la ventaja de los locales para afrontar el segundo periodo con mayor tranquilidad.
Tras el descanso, el Lleida mostró una imagen completamente distinta, estirando sus líneas y llegando con relativa facilidad en las inmediaciones del área local, disponiendo incluso de tres ocasiones de gol por mediación de disparos que salieron ligeramente desviados, la más clara en el minuto 72 que fue neutralizada con una magistral intervención del meta Sabater.
El tercer tanto local marcado por Peñafort, con gran serenidad, rematando un centro pasado desde la izquierda, sentenciaba una victoria que permite al Poblense consolidarse una semana más en el liderato, cuatro puntos por encima del Barcelona B y a la espera de lo que haga este domingo el Atlético Baleares, que recibe al Porreres.
Finalizado el partido, jugadores, cuerpo técnico y directivos del Poblense rindieron un emotivo homenaje de despedida al capitán del equipo Pep Vidal, que después de ocho temporadas defendiendo los colores del Poblense, abandona el club por motivos profesionales que le desplazan a la isla de Eivissa.
Ficha Técnica
Poblense.- Sabater; Payeras (Salvá m. 58), Nofre, Soler (Gori m. 66), Prohens (Dani Nieto m. 80), Diego (Suasi m. 66), Aitor, Pep Vidal, Martí, Fullana y Peñafort (Gerard m. 80).
Atl. Lleida.- Pau; Nico (Cucu m. 54), Jordi, Joanet (Lamin m. 29 (Camara m. 45) , Sule, Boris, M. Sibide, Campins, Bilal, Ome y Álvaro.
Árbitro.- Kevin Javier Moreno Muñoz.
Tarjetas.- Amarilla a Payeras y Aitor del Poblense y a Cuca, Lamir. Sule y doble a Álvaro, del Lleida, expulsado en el minuto 25 de juego.
Goles.- 1-0, m. 38, Prohens. 2-0, m. 43, Fullana de penalti. 3-0, m. 78, Peñafort.
