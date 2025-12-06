Fútbol.
Pilotades: El Sóller destituye al entrenador Luis Espinosa
El CF Sóller ha destituido al entrenador de la primera plantilla, que milita en la División de Honor Mallorca, Luis Espinosa, por la dinámica negativa del equipo y que el pasado fin de semana cayó en el feudo del colista Alcúdia B. Coge las riendas del conjunto solleric el segundo técnico, Marc Torres, que mañana, a las 16:30 horas, dirigirá a la plantilla en Can Maiol ante el Arenal, informa Toni Rullán.
El Mallorca B recibe hoy a la Peña Deportiva
Vuelve la Tercera División tras una jornada de descanso por la Copa Regiones. Hoy sábado: Mallorca B-Peña Deportiva (16:00 horas), Santanyí-Collerense (16:30), Alcúdia-Portmany (16:30), Llosetense-manacor (16:30) y Son Cladera-Rotlet Molinar (17:30); y mañana Domingo, Constància-Cardassar (11:30), Formentera-Binissalem (12:00) e Inter Ibiza-Mercadal (12:00). Ya jugado Platges de Calvià, 0-Felanitx, 0.
El Balears femenino quiere volver a sonreír
Vuelve también la Segunda División femenina. El Balears quiere reencontrarse con el triunfo hoy, a las 16:00, en Son Malferit ante el AEM catalán.
Segunda jornada en la Copa Tercera femenina
En la Tercera femenina, segunda jornada de la Copa FFIB: Hoy sábado, Son Sardina-Algaida (18:00); y mañana domingo, Constància-Collerense (12:00), Manacor-Sant Lluís (12:00) y Balears B-Mallorca Internacional (18:00). El Independiente y el Ciutadella descansan.
El Constància se desplaza hoy a Zaragoza
Duodécima jornada de Liga en la División de Honor juvenil: hoy sábado, Real Zaragoza-Constància (12:00); y mañana domingo, Mallorca-Huesca y San Francisco-Manresa (17:30).
El Cardassar presenta el lunes a sus equipos
Es Moleter de Sant Llorenç acogerá este próximo lunes la presentación oficial de todas las plantillas del Cardassar. El acto comenzará a partir de las 11:00 horas, momento en que cada jugador y jugadora desfilarán sobre el terreno de juego.
