Máxima emoción a falta de la jornada decisiva del 74 ABANCA Ciutat de Palma

La tercera jornada del 74 ABANCA Ciutat de Palma ha dejado la lucha por la victoria perfectamente definida a falta del último día de competición, previsto para este domingo. Con seis mangas completadas hasta la fecha y dos pruebas disputadas este sábado en la Bahía de Palma, Dani Capa (Club Nàutic S’Estanyol) mantiene el liderazgo que ostenta desde la primera jornada y afrontará la recta final con una ventaja que, sin ser definitiva, sí confirma su solidez durante todo el campeonato.

La jornada ha comenzado con retraso debido a la ausencia total de viento durante la mañana. Después de casi dos horas de espera, se ha establecido una brisa de suroeste de entre 10 y 12 nudos que ha permitido al Comité de Regatas dar prioridad a las salidas del Grupo Oro. Las mangas se han celebrado entre las 12.30 y las 15.30 horas en un campo de regatas muy distinto al del día anterior, cuando se registraron rachas de norte que en ocasiones se acercaron a los 30 nudos.

En estas nuevas condiciones, Dani Capa ha vuelto a mostrar un nivel muy alto. El regatista mallorquín ha ganado con claridad la primera manga del día, controlando la prueba desde el primer tramo. En la segunda, sin embargo, se ha visto obligado a remontar después de doblar la primera baliza en la décimo segunda posición. Su progresión ha sido constante, especialmente en los tramos con viento portante, y ha logrado avanzar ocho puestos para cruzar la línea de llegada cuarto. Ese resultado, trabajado y clave, le permite conservar el primer puesto con margen suficiente para depender de sí mismo en la jornada final.

Capa estaba feliz de conservar el liderato e incluso aliviado por haber podido superar un momento complicado en la segunda prueba del día. "He montado la primera boya un poco atrás, pero luego ha habido un role a derecha y ha subido el viento, con lo que he podido remontar hasta la cuarta posición", ha asegurado tras llegar con su Optimist a los pantalanes del Real Club Náutico de Palma.

Su principal perseguidor es Izan Rogel (Real Club Náutico de Torrevieja), que ha firmado un segundo y un primero en las dos pruebas de hoy. El regatista de la federación valenciana afrontará mañana el desenlace del campeonato con opciones de alcanzar al líder. No será fácil, teniendo en cuenta la regularidad de Capa en las seis mangas disputadas, con parciales de 1–1–1–(5)–1–4.

El representante del Real Club Náutico de Torrevieja, de tan solo 12 años, ha explicado que sus excelentes resultados de hoy han sido fruto de las buenas salidas, que "me han permitido concentrarme en seguir mi plan y navegar con viento limpio". Rogel confía en que mañana se pueda celebrar al menos una manga para intentar la remontada.

El tercer clasificado, el esloveno Mihael Zobec (JK Olimpic), vigente subcampeón del mundo, ha visto complicarse sus aspiraciones al título tras finalizar décimo en la última regata del día. Ese resultado le aleja de la cabeza y lo sitúa provisionalmente a siete puntos del líder, un margen considerable teniendo en cuenta la inestabilidad prevista para mañana.

En el resto de la flota, los grupos Plata y Bronce han podido celebrar una única manga, mientras que el grupo Esmeralda no ha llegado a competir.

La última prueba del día en el Grupo Oro ha sido especialmente intensa. Muchos regatistas eran conscientes de que, dada la previsión meteorológica de mañana, podía convertirse en la última oportunidad real para mover posiciones. La organización confía en poder completar al menos una manga el domingo, pero el anticiclón que se instalará sobre Baleares reducirá notablemente la presencia de viento. El Embat podría no llegar a formarse al haber poco contraste térmico.

El 74 ABANCA Ciutat de Palma reúne a 365 regatistas de 28 países, la edición más internacional desde la creación de esta histórica regata en 1950. Este domingo se decidirán los nuevos campeones, siempre que el viento lo permita.