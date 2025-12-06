Natación
Hugo González se cuelga el oro en los 200 estilos del Europeo de piscina corta
El nadador mallorquín gana la prueba con solvencia tras sacar más de seis décimas al italiano Razzetti
Hugo González se cuelga el oro en los 200 estilos del Europeo de Lublin (Polonia) de piscina corta. El nadador mallorquín gana con solvencia la prueba tras ser el único en bajar del 1:52 segundos y sacar más de seis décimas al italiano Razzetti. Paró el crono en un tiempo de 1:51.39 y rebajó más de un segundo su marca del viernes en las semifinales.
Como hizo en las semifinales, Hugo González fue de menos a más. Acabó mariposa y espalda en segundo lugar y tuvo que remontar en el segundo hectómetro. En su primera piscina a braza ya comenzó a dominar la carrera, pero con una diferencia mínima de cinco centésimas con Mewen Tomac. En sus segundos 25 metros con el mismo estilo sí amplió la distancia con el segundo y comenzó a acercarse a su primera medalla en este europeo. Sacaba cuatro décimas a Alberto Razzetti, una buena renta para encarar el estilo libre.
El italiano recortó seis centésimas en los primeros 25 metros del último estilo, aunque Hugo González se dosificó. En la última piscina amplió la diferencia para colgarse su primera medalla en el Europeo.
