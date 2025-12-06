La Federación Balear de Ciclismo premia a sus mejores deportistas

La Gala del Ciclismo Balear 2025 reunió en la Sala Magna de la Escuela de Hostelería de la Universitat de les Illes Balears a clubes, ciclistas y autoridades para celebrar la temporada y reconocer a los grandes protagonistas del año, con la entrega de trofeos de las distintas competiciones y distinciones especiales a destacados deportistas del ciclismo balear. el menorquín Albert Torres, que se proclamó campeón del mundo en pista (Ómnium), Mavi García, bronce mundial y ganadora de una etapa en el Tour, los más destacados.

En carretera, se premió a los vencedores de la Challenge Illes Balears Veloviajes, la Challenge Féminas Punt d’Aigua y el Ranking 2025. En el ámbito del deporte escolar, se hizo entrega de los trofeos de la Supercopa Mallorca.

En BTT, fueron protagonistas la Challenge XCO Beloo, la Challenge Maratón Beloo, las Down Hill Series Begudes Puig y la Copa Illes Balears BTT Veloviajes.

En la disciplina de pista, se reconoció a los ganadores de la Lliga de Pista The Velodrome – Drag Bicycles, mientras que en cicloturismo se entregaron los galardones de la Challenge Cicloturista Bicis Sancho.

La Gala incluyó también una serie de reconocimientos especiales. En primer lugar, se rindió homenaje a Toni Bon Ludeña por su destacada trayectoria deportiva.

A continuación, se destacaron los campeonatos nacionales de Adrián Planells, Sergi Amengual, Lluc Dols, Joan Martí Bennassar, Joan Roca, José Luis López, Toni Bordoy, Luis Borrás y Xavier Cañellas.

Triunfos internacionales

En el plano internacional, recibieron un merecido reconocimiento Joan Sansó, por la medalla de plata conseguida en el Mundial de Ciclismo Adaptado celebrado en Bélgica; Mavi García, por su victoria de etapa en el Tour de Francia Femenino y la medalla de bronce lograda en el Mundial de Kigali (Ruanda); y Albert Torres, por la medalla de oro obtenida en el Campeonato del Mundo de Pista disputado en Chile.

El acto finalizó con la entrega del Premio Xavier Bonnín Cortés a Sebastián Muntaner, y con la concesión de la máxima distinción de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, la Insignia de Oro, a Miguel Tur.

La Gala contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzá; el conseller insular d’Esports del Consell de Mallorca, Toni Prats; el director general de Deportes del Ajuntament de Palma, David Salom; Fernando Alonso, jefe provincial de Tráfico; y el teniente Roberto, de la Guardia Civil. El presidente de la FCIB, Antoni Bauzá, estuvo acompañado por la totalidad de su Junta Directiva.