El ConectaBalear gana al Conqueridor y mantiene la tercera plaza

El ConectaBalear Manacor derrotó este sábado al Conqueridor Valencia (3-1) en un partido igualado, en el que los visitantes se toparon con el bloqueo mallorquín en momentos clave del primer y último set. El equipo de Alexis González mantiene la tercera posición en la Superliga Masculina de voleibol tras ocho jornadas.

Arrancó con fuerza el conjunto de Manacor, excelente en ataque y en los bloqueos (5-1). Un par de errores en el saque metieron en el partido al Conqueridor, que mantuvo el marcador igualado hasta el 18-16. Un par de bloqueos, un punto de saque y un error de los visitantes le dieron el set al ConectaBalear (25-18).

En la segunda manga, la igualdad se mantuvo hasta el 13-14. Ribas, Nieves y Romaní mantuvieron a los manacorins en la pelea, pero dos fallos en el saque permitieron a los valencianos quedarse con el set (21-25) ante un ConectaBalear que no estuvo demasiado acertado en su defensa en la red. Los visitantes, que aspiraban a desbancar al ConectaBalear de la tercera plaza, se veían con opciones de luchar por el partido.

El tercer set prometía emociones fuertes y parecía decisivo de cara al triunfo final. Un punto de saque y tres errores del Valencia impulsaron al ConectaBalear (10-2), que fue manteniendo su ventaja en unos minutos en los que hubo más errores que aciertos por parte de ambos equipos. Cometió menos el equipo de Manacor, que encarriló el encuentro (25-19).

La cuarta y definitiva manga arrancó de forma pésima para el ConectaBalear, al que sus errores impidieron que se marchara en el marcador (6-6, 9-8, 13-12, 16-15). Un par de errores visitantes en el remate y un bloqueo manacorí le dieron una ligera ventaja a los de Alexis González (23-18), que pese a dos errores con el saque cerraron el encuentro (25-21).