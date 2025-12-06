Voleibol | Superliga Masculina
El ConectaBalear gana al Conqueridor y mantiene la tercera plaza
El equipo de Manacor aprovecha los errores del rival y su acierto ofensivo para inclinar el duelo a su favor (3-1)
El ConectaBalear Manacor derrotó este sábado al Conqueridor Valencia (3-1) en un partido igualado, en el que los visitantes se toparon con el bloqueo mallorquín en momentos clave del primer y último set. El equipo de Alexis González mantiene la tercera posición en la Superliga Masculina de voleibol tras ocho jornadas.
Arrancó con fuerza el conjunto de Manacor, excelente en ataque y en los bloqueos (5-1). Un par de errores en el saque metieron en el partido al Conqueridor, que mantuvo el marcador igualado hasta el 18-16. Un par de bloqueos, un punto de saque y un error de los visitantes le dieron el set al ConectaBalear (25-18).
En la segunda manga, la igualdad se mantuvo hasta el 13-14. Ribas, Nieves y Romaní mantuvieron a los manacorins en la pelea, pero dos fallos en el saque permitieron a los valencianos quedarse con el set (21-25) ante un ConectaBalear que no estuvo demasiado acertado en su defensa en la red. Los visitantes, que aspiraban a desbancar al ConectaBalear de la tercera plaza, se veían con opciones de luchar por el partido.
El tercer set prometía emociones fuertes y parecía decisivo de cara al triunfo final. Un punto de saque y tres errores del Valencia impulsaron al ConectaBalear (10-2), que fue manteniendo su ventaja en unos minutos en los que hubo más errores que aciertos por parte de ambos equipos. Cometió menos el equipo de Manacor, que encarriló el encuentro (25-19).
La cuarta y definitiva manga arrancó de forma pésima para el ConectaBalear, al que sus errores impidieron que se marchara en el marcador (6-6, 9-8, 13-12, 16-15). Un par de errores visitantes en el remate y un bloqueo manacorí le dieron una ligera ventaja a los de Alexis González (23-18), que pese a dos errores con el saque cerraron el encuentro (25-21).
Ficha técnica
3 – ConectaBalear Manacor: Nieves (16), Ribas (20), Romaní (10), Lorente (3), Alomar (3), Linares (13); líbero: Cairús. También jugaron Flequer y Díaz (7).
1 – Conqueridor Valencia: Monfort (13), Scarpin (5), Bertassoni, López (11), De Melo (13); líbero: Gámiz. También jugaron Funes (3), Huerta, Allen (1) y Lima.
Parciales: 25-18 (28’), 21-25 (30’), 25-19 (29’), 25-21 (30’).
Árbitros: Antonio Martínez y Albert Elvira.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”
- Las balizas V16 homologadas serán obligatorias desde el 1 de enero: ¿Dónde puedo comprarlas en Palma?
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: "Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda"
- Las seis nuevas titulaciones clave que implantará la UIB: Ciencias del Mar, doble grado de Matemáticas y Física, Arquitectura e Ingenierías