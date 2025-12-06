El ConectaBalear CV Manacor se juega contra el Conqueridor la tercera plaza

El ConectaBalear CV Manacor afronta este sábado un duelo exigente contra el Conqueridor Valencia a las 18 horas en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal.

Los mallorquines llegan tras un intenso duelo ante el Soria en el que acabaron cediendo pese a competir de tú a tú el miércoles. Con hambre de puntos y la obligación de defender la tercera plaza, el conjunto de Alexis González sabe que el margen de error es mínimo. El Conqueridor Valencia, por su parte, viene lanzado tras sumar los tres puntos ante el Tarragona y aterriza en Manacor con la moral alta y la posibilidad real de arrebatar la tercera posición a los baleares.

El técnico manacorí valoró el alto nivel competitivo que están afrontando en esta semana: «Nos tocaron equipos muy parecidos en cuanto a exigencia, que esto está bien porque te hace mantener la mentalidad fuerte y la cabeza lista para estos encuentros», señaló Alexis González, consciente de que su equipo deberá mostrar solidez mental y regularidad para imponerse.

A pesar del desgaste que supone una doble jornada y el desplazamiento, el entrenador quiso restar importancia a la fatiga acumulada: «Tenemos el viaje, pero el tema del cansancio lo manejamos bien y no tiene que haber problema», aseguró, dejando claro que el Manacor llegará preparado.

El choque se presenta, así, como un duelo directo por la tercera plaza. Si el ConectaBalear vence, afianzará su posición. Si lo hace el conjunto valenciano, será éste quien dé el salto en la tabla. Con ambos equipos decididos a ir a por la victoria, el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal recibirá al Valencia en lo que será la octava jornada de Liga.