Club de Mar-Mallorca homenajea a sus mejores palistas en la Gala del Deporte 2025

Club de Mar-Mallorca celebró este viernes por la noche su Gala del Deporte 2025, un evento especialmente significativo que marca la recuperación de esta cita anual tras tres años de pausa debido a la remodelación integral de sus instalaciones.

El presidente de Club de Mar-Mallorca, Borja de la Rosa, destacó durante la ceremonia que las nuevas instalaciones representan “una etapa llena de posibilidades: más espacio, más comodidad y más calidad para nuestros deportistas y sus familias”.

El encuentro, que tuvo lugar en la nueva sala Mallorca del Edificio Llevant, reunió a deportistas, entrenadores, familias y colaboradores para poner en valor el esfuerzo y los logros de la temporada.

También asistieron la presidenta de la Federación Balear de Vela, Cati Darder; el vocal de la junta directiva de la Federación Balear de Piragüismo, Juan José Vallejo; vicepresidente y el comodoro del Club de Mar-Mallorca, José Cuart y Manolo Nadal de Uhler, respectivamente, además del director general de la entidad, José Luis Arrom.

Seis premios y reconocimientos

La gala reconoció los resultados más destacados de este año en piragüismo mediante la entrega de seis premios y reconocimientos.

En la categoría de reconocimientos individuales, se premió a los jóvenes Víctor Morey y Santiago Morey como mejores piragüistas benjamines. En el nivel infantil, el galardón fue para Nuria Mas, tercera clasificada en el Campeonato de España KYM. En la categoría cadete, el reconocimiento recayó en el equipo de K4, integrado por Max Mulet, Tomasso Rolando, Matteo Santi y Antonio Murillo, finalistas en el Campeonato de España. El premio al mejor piragüista sénior se otorgó a Elena Reolid por su excelente temporada.

En cuanto a los premios especiales de este 2025, se rindió homenaje al equipo de veteranos de piragüismo, que ha logrado imponerse tanto en la Liga Máster Nacional como en el Campeonato de Baleares durante tres años consecutivos. En nombre de toda la flota, recogieron el reconocimiento Elena García y Carlos Díaz.

Nueva etapa deportiva

Aunque esta edición rindió homenaje exclusivamente a los éxitos de los palistas del club, Borja de la Rosa subrayó la importancia de la reciente reactivación de la Escuela de Vela de Invierno de Club de Mar-Mallorca, un proyecto clave “para formar a los regatistas del futuro y reconstruir nuestros equipos”.

La Gala del Deporte 2025 sirvió para celebrar el compromiso, la constancia y la pasión por el deporte de los miembros de Club de Mar-Mallorca. Con sus nuevas instalaciones y el impulso de nuevos proyectos, la entidad afronta una etapa de crecimiento y renovación.