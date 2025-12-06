Baloncesto
Baba Miller se une a los candidatos al Draft tras otro partido en dobles dígitos
El ala-pívot mallorquín firma 10 puntos y 17 rebotes en su último partido con Cincinnati
El ala-pívot mallorquín Baba Miller sigue destacando en la NCAA con los Cincinnati Bearcats en este inicio de temporada, consolidándose como uno de los prospectos más interesantes para el Draft de la NBA 2026. En su último encuentro, jugado este viernes por la noche, Miller firmó 10 puntos y unos impresionantes 17 rebotes, aunque su equipo no pudo evitar la derrota ante Xavier (74-79). A pesar de su esfuerzo, su baja efectividad en los tiros (3/12 en campo, 0/4 en triples) lastró su rendimiento ofensivo.
El pasado lunes, el mallorquín regresó tras dos partidos de baja por lesión la victoria de Cincinnati frente a Tarleton State (76-58), partido en el que el ala-pívot brilló con 13 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, evidenciando su capacidad para aportar en diversas facetas del juego, aunque con algunas pérdidas de balón (7). En lo que va de temporada, Baba Miller ha sido un jugador clave para los Bearcats, con promedios de 13.6 puntos, 11.1 rebotes y 2.3 asistencias en 7 partidos.
En el top-20 de reboteadores
A pesar de no estar entre los mejores en estadísticas de tiros o robos, Miller destaca en el top-20 de la NCAA por su capacidad para capturar rebotes. Su versatilidad en la cancha le convierten en uno de los jugadores seguidos por los scoutings y vuelve a aparecer en distintas listas para el próximo Draft (ya se presentó y se retiró en 2024).
Actualmente, se encuentra en el puesto 83 del big board de ESPN, lo que subraya su potencial para dar el salto a la NBA el próximo año. Y en el puesto 46 en el ranking de prospectos de CBS Sports (como PF -power forward- senior de Cincinnati).
