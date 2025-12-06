Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Azulmarino sufre ante el Zamora, pero sigue invicto

El equipo mallorquín vence en un encuentro muy igualado hasta el último cuarto

Marta García ha sido la máxima anotadora de las de Alberto Antuña con 16 puntos

Gedna Capel tira a dos este sábado contra el Zamora.

Gedna Capel tira a dos este sábado contra el Zamora. / Azulmarino

Jaume A.

Palma

El Azulmarino sigue ganando, pero este sábado le costó más de lo previsto contra el Zamora (72–64) en Son Moix. El bloque mallorquín continúa liderando la LF Challenge con puño de hierro tras once jornadas porque solo saben vencer. Las de Alberto Antuña volvieron a mostrar su versión más coral para conseguir la victoria con María España, Marta García y Adut Atem Bulgak superando los diez puntos.

En el primer cuarto, el Azulmarino dominó. El conjunto mallorquín abrió distancia con el Zamora gracias a su acierto en tiros de dos y se marchó en el marcador, 19–10. Parecía que iba a ganar con tranquilidad como en la mayoría de encuentros, pero las visitantes reaccionaron en el segundo cuarto y consiguieron recortar distancias al descanso, 31–30.

La igualdad continuó en el tercer parcial con ambos equipos con un buen porcentaje de acierto. Marta García se echó al Azulmarino a las espaldas con 8 puntos y aumentaron la diferencia, 53–50.

En el último cuarto, el bloque mallorquín siguió acertado y creció su ventaja. La única pega a su undécima victoria es que solo encestaron dos de sus diecisiete intentos de tres, algo que deben mejorar para mantener su racha de triunfos.

FICHA TÉCNICA

PARCIALES:

19 - 10 / 12 - 20 / 22 - 20 / 19-14

AZULMARINO:

A. Bulgak (13); A. Siciliano (6); C. Grande (6); M. Aviñoa (4); I. Giménez (-); K. Rakovic (3); M. García (16); I. Mbulito (4); M. E. Almendro (11); G.Capel (2); J. Asinde (7)

ZAMORA:

D. Villen (0); A. Pérez (12); A. Tainita (8); A. Martin (13); M. Fernandez (9); F. Kine Filor (2); F. Pouye (11); B. Sánchez (9); E. Resende (0)

ÁRBITROS:

Óscar Navarro y Abraham Hormigo.

