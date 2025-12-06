Baloncesto
El Azulmarino se mide al Zamora para continuar con su imbatibilidad
El equipo mallorquín, líder invicto de la Liga F Challenge, recibe este sábado a las 19 horas al conjunto castellanoleonés en Son Moix
El Azulmarino se enfrenta este sábado a las 19 horas en Son Moix en la undécima jornada de Liga Challenge ante el Recoletas Zamora. El conjunto mallorquín todavía no conoce la derrota y se sitúa como el mejor equipo profesional de las Balears.
El bloque dirigido por Alberto Antuña ya ha completado el primer tercio de la competición, siendo el único cuadro imbatido y liderando lo más alto de la tabla clasificatoria.
El entrenador del Azulmarino aseguró que el partido ante el Zamora será “difícil". "Sus resultados engañan. En los últimos años ha estado siempre en las final four, con plantillas potentes. Creo que es uno de los equipos con mejor físico junto a nosotras”, expresó el murciano.
La jugadora Gedna Capel, por su parte, declaró: “Este partido lo afrontamos con muchas ganas, sabemos que son un rival potente, que corre mucho. Tendremos que estar preparadas en defensa y no perder nuestra identidad”.
