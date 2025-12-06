Fórmula 1
Alonso y Sainz saldrán sexto y duodécimo en el GP de de Abu Dabi
El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell
EFE
El español Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max' -al igual que los anteriores, con el neumático blando- sale sexto este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Yas Marina. En la clasificación, Verstappen desafío hasta el final a los McLaren y logró la pole.
El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto en parrilla, respectivamente.
Su compatriota Carlos Sainz (Williams), eliminado en la Q2, arrancará duodécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que cayó en la primera ronda, lo hará vigésimo, desde el fondo de la parrilla.
Clasificación
- M. Verstappen
- L. Norris
- O. Piastri
- G. Russell
- C. Leclerc
- F. Alonso
- G. Bortoleto
- E. Ocon
- I. Hadjar
- Y. Tsunoda
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”
- Las balizas V16 homologadas serán obligatorias desde el 1 de enero: ¿Dónde puedo comprarlas en Palma?
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: "Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda"
- Las seis nuevas titulaciones clave que implantará la UIB: Ciencias del Mar, doble grado de Matemáticas y Física, Arquitectura e Ingenierías