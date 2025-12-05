Rivillos lleva al Palma Futsal a los cuartos de final de la Champions

El tricampeón de Europa sigue con las ilusiones intactas de levantar su cuarta título de la UEFA Futsal Champions League. El Illes Balears Palma Futsal derrotó al Hit Kiev por 4-2 en un Son Moix animado, con unos 3.300 espectadores, y se clasificó para los cuartos de final. En esta ronda le espera el Riga de Letonia, que vapuleó al Prishtina de Kosovo (8-1) en una eliminatoria que se disputará entre febrero y marzo.

Los puños en alto del técnico Antonio Vadillo al finalizar este duelo de vuelta de octavos evidenciaron su sufrimiento para tumbar al campeón ucraniano, que en la ida habían demostrado su fantástico nivel (2-2). Además, el hecho de no contar con los sancionados Fabinho ni Machado, ni con los lesionados Lin y Piqueras elevó la dificultad, pero Rivillos, con dos goles, Alisson y Ernesto, dieron la talla cuando más se les necesitaba.

Este es un paso más de un club que sigue viviendo un sueño del que no se quiere despertar y que debe valorarse con creces. La 'Final Four' de Pesaro está más cerca, pero queda otro obstáculo.

Lucao conduce el balón en el duelo ante el Hit. / Palma Futsal

Los locales tenía claro que se medían a un auténtico hueso. Y por eso salieron a morder para tratar de ponerse por delante lo antes posible. En menos de dos minutos Rivillos ya había estrellado un balón al palo, Dennis, la gran sorpresa en la portería, y Ernesto habían puesto a prueba a Sukhov. El portero ucraniano fue un verdadero dolor de cabeza en la ida y empezó a demostrar que también lo sería en Mallorca. De hecho, repelió un gran tiro de Lucao que parecía que se colaba dentro de la portería.

Y en uno de los pocos desajustes del Palma llegó un gran susto. Sahaidachny se plantó solo ante Dennis, pero su disparo se marchó demasiado alto. Son Moix pasó del miedo a la locura segundos después gracias a una extraordinaria acción del propio Dennis, que chutó y Rivillos, el más listo de la clase, metió la zapatilla para desviar la pelota e instalar el 1-0. Era indispensable abrir la lata para rebajar el nivel de ansiedad, pero había que ir a por el segundo. Alisson estuvo muy cerca, pero su chut se fue directo al palo.

El Hit Kiev dio un paso hacia adelante y demostró que también sabe atacar con talento. Un remate de Zhuk y un tiro de Pediash, que repelió el portero brasileño fueron un aviso claro. No obstante, la realidad es que los de Ciutat estaban mejor y la pena es que el marcador seguía siendo demasiado corto. Deivao estrelló su obús al larguero y Sukhov, con unos reflejos impresionantes, blocó los chuts de Alisson y Charuto antes del descanso.

La dinámica de la segunda parte fue similar al inicio, pero Melnyk casi rompe el guion con un chut que paró Dennis. A partir de ahí el Palma apretó de lo lindo, pero no había manera. Ernesto y Lucao se frustraron, pero no quedaba otra que insistir. Y en uno de los escasos fallos de los ucranianos, llegó el segundo. En plena salida de balón del Hit, Rivillos cortó un pase que pilló al meta descolocado, por lo que solo tuvo que empujarla desde quince metros para el 2-0. Fue más un alivio que una alegría, pero en el Palau se estaba haciendo justicia. El problema es que quedaba un mundo por delante, más de dieciséis minutos, por lo que había que seguir con el pie apretado en el acelerador. Sin ir más lejos, Pervieiev puso a prueba a Dennis, que volvió a estar a la altura.

El Palma Futsal celebra con su grada de animación el pase a los cuartos de final de la Champions. / Palma Futsal

Y como en un reto de este calibre siempre toca sufrir, los de Kiev recortaron distancias en el electrónico. Tras una buena jugada combinada, en la que quizá faltó contundencia en los verde pistacho, Zhuk anotó el 2-1. El Hit jugaba de cinco cada vez que tenía el balón con su portero Sukhov y lo hacía con mucho criterio.

El Palma se echó demasiado atrás, algo que no había hecho en todo el partido y que podía acabar pagando. La rotación tan corta, sin Machado, Fabinho, ni Lin, le estaba pasando factura en lo físico, más allá de no tener el talento de estos jugadores. Lucao protagonizó una buena acción, pero el que marcó las diferencias fue Alisson. El pívot sacó petróleo de un error del Hit, avanzó metros con decisión, sorteó a Sukhov y su chut se convirtió en el 3-1 a falta de cinco minutos para el final. Y segundos después, Son Moix se convirtió en una fiesta. Ernesto presionó al meta, le birló la pelota y marcó desde su propio campo. El 4-1 ya era otra historia, sobre todo porque apenas quedaban cuatro minutos.

El Hit quiso caer con la cara bien alta y Zhuk puso el 4-2, pero no quedaba tiempo para mucho más. El Palma demostró oficio, aunque Pervieiev envió su tiro al larguero. Fue el último coletazo de un rival más que digno y que le concede más mérito al pase de los baleares a los cuartos de final. El Riga espera con el cuchillo entre los dientes.

Ficha técnica

ILLES BALEARS PALMA FUTSAL: Dennis, Deivao, Rivillos, Ernesto y Lucao. También jugaron Charuto, Maia, David Peña, Alisson,

HIT KIEV: Sukhov, Pervieiev, Melnyk, Zhuk y Malynovski. También jugaron Sheremeta, Podliuk, Sahaidachny, Pediash,

GOLES: 1-0: Rivillos (min.7); 2-0: Rivillos (min. 24); 2-1: Zhuk (min. 32);3-1: Alisson (min.34);4-1: Ernesto (min.35);4-2: Zhuk (min. 37)

ÁRBITRO: Vlad Nicolae (Rumanía) y Bogdan Hanceariuc (Rumanía).

T. AMARILLAS:Rivillos (min.37).