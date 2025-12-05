La revelación de Virginia Torrecilla que desató la ovación en el Foro Deporte y Salud de SPORT: "Estoy limpia de cáncer"

El cáncer no es una historia de vencedores y vencidos. Tampoco de héroes y villanos. Es un largo camino de lucha e investigación. Ciencia y resiliencia, valores y campos de saber que convergieron en el diálogo 'La actividad física, una aliada en la lucha contra el cáncer', una de las ocho conversaciones que tuvieron lugar en el Foro Deporte y Salud organizado por SPORT y Prensa Ibérica (grupo editorial de Diario de Mallorca).

"El deporte fue mi aliado y refugio durante la enfermedad"

En él participaron Fernando Granell, director del área de oncología de Bristol Myers Squibb; Ángel Carrasco, coordinador de la Unidad Ejercicio Espacio Activo-Asociación Española contra el cáncer y Virginia Torrecilla, mallorquina y excapitana de la Selección Femenina de fútbol. Esta última se llevó una de las grandes ovaciones de la jornada al compartir una noticia que revela el impacto de la enfermedad.

"Sufrí un cáncer hace cinco años, pero hace una semana me dieron la noticia de que estoy limpia", reveló la exjugadora cuya vida cambió por completo en mayo de 2020, cuando se le detectó un tumor cerebral. "Para mí fue fundamental el deporte, soy básica, pero a mí el fútbol me hacía evitar pensar en lo demás. Enfermé en plena pandemia, pero mi cuerpo siempre ha sido muy agradecido en los tratamientos, gracias al deporte que siempre he hecho. Por eso, durante mi tratamiento entrené todo lo que pude", explicó una de las futbolistas más destacadas de su generación.

Algo posible gracias a su fuerza de voluntad, que le permitió volver a jugar después de 683 días alejada de los terrenos de juego. Fue en la Supercopa de España, celebrada en enero de 2022, cuando terminó manteada por las compañeras de su equipo, el Atlético, pero también del rival ese día, el Barça. Una imagen icónica que dio la vuelta al mundo. "Después de casi dos años de tratamiento, radio, quimio y enfermedad, estoy aquí y esto es lo más importante de todo", dijo entonces Virginia Torrecilla.

Virginia Torrecilla no deja su lucha contra el cáncer

La excapitana de la selección terminaría retirándose dos años después, con 29, seguramente antes de lo que hubiera querido, pero con la firme satisfacción de aquel cumplido con todos los cometidos propuestos. Una carrera de éxito que empezó cuando una niña se inscribió en un equipo mixto, con el consentimiento de la madre, pero sin el 'ok' del padre. El tiempo demostraría que aquella fue la mejor decisión de todas las vidas que rodean a una persona que, durante la enfermedad, se refugió en su mejor aliado: el deporte.

"Empatizo mucho con la gente y para poder ayudar colaboro con la Fundación Siempre Fuertes, que se alinea con mis valores y con los de la lucha contra el cáncer", contó en el desarrollo de un foro en el que habló del día en el que recibió un diagnóstico que compartió con el público de un Espacio Bertelsmann que le correspondió con un aplauso atronador. "No fui capaz de dormir cuando me dieron los resultados. Me removía del miedo. Y los que peor lo pasan no son los pacientes, sino todos los que te rodean. Pero cuando te dicen que estás sana te das cuenta de que todo ha valido la pena por llegar hasta el final", defendió.

Hace un par de meses, Virginia Torrecilla volvía a vestirse de corto junto a antiguas compañeras como Silvia Meseguer, con la que compartió vestuario en el Atlético y en la selección española que estuvo en los Mundiales de Canadá 2015 y Francia 2019. De hecho, fue ella a quien sustituyó en el ansiado regreso de la Supercopa. El motivo de regresar a los terrenos de juego fue para participar en la campaña 'Volver a ti' que busca concienciar sobre los problemas de salud mental que ella misma sufrió. Pero como dijo en el cierre de una intervención que fue una lección de vida: "Hay que ser fuertes para seguir con la lucha".