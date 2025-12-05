Carreras populares
Presentan la IV Mitja Marató y la XII carrera de 10 kilómetros de s'Hostal de Montuïri
La prueba se disputa este lunes y, por ahora, roza los 600 inscritos
Toni Gran y María Jesús Pallicer son aspirantes a la victoria en los 21 kilómetros
Centenares de corredores participarán en la IV Mitja Marató y la XII carrera de 10 kilómetros de s'Hostal de Montuïri este lunes 8 de diciembre. Este viernes se ha presentado la prueba en las oficinas de la sede central de Motorisa en el polígono de Sont Castelló. Esteve Barceló, presidente y organizador de la carrera, fue el maestro de ceremonias junto a Juan Carlos Higuero, comentarista de TVE y excampeón de Europa de 1.500 metros.
Estuvieron también, Joan Toni Ramonell, director general d’Esports del Govern; Biel Gili, presidente de la Federació d’Atletisme; Bernat Bauzá, director general de Motorisa; Aina Mercadal, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer; Mario Mola, tres veces campeón del Mundo de Triatlón; y el alcalde de Montuiri, Toni Miralles.
La carrera, que cada año supera los mil participantes, es una de las pocas pruebas en la que las marcas registradas son válidas, si son mínimas, para participar en las competiciones nacionales. En esta edición, por ahora, los inscritos rozan los 600. En esta edición, Toni Gran, actual campeón de Baleares y ganador de la mitja marató es uno de los aspirantes a la victoria. En cuanto a las mujeres, la menorquina María Jesús Palliceres una de las favoritas para hacerse con el triunfo. Marina Grosso, del Montuiri, que recientemente ha certificado 1h.20 en la media maratón, también aspira a ganar.
En los 10 km, Mario Mola y Lucas Mola son los favoritos para lograr el primer y segundo puesto, como el año pasado. En cuanto a las mujeres, la victoria está muy abierta.
Cabe resaltar que este año se aportará un euro por corredor a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La carrera está organizada por el club S’Hostal de Montuiri y la salida y la llegada estará frente al local del sponsor S’Hostal de Rafel Mairata.
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma
- La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Un falso 'Ángel del Infierno' se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”