Presentan la IV Mitja Marató y la XII carrera de 10 kilómetros de s'Hostal de Montuïri

Centenares de corredores participarán en la IV Mitja Marató y la XII carrera de 10 kilómetros de s'Hostal de Montuïri este lunes 8 de diciembre. Este viernes se ha presentado la prueba en las oficinas de la sede central de Motorisa en el polígono de Sont Castelló. Esteve Barceló, presidente y organizador de la carrera, fue el maestro de ceremonias junto a Juan Carlos Higuero, comentarista de TVE y excampeón de Europa de 1.500 metros.

Estuvieron también, Joan Toni Ramonell, director general d’Esports del Govern; Biel Gili, presidente de la Federació d’Atletisme; Bernat Bauzá, director general de Motorisa; Aina Mercadal, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer; Mario Mola, tres veces campeón del Mundo de Triatlón; y el alcalde de Montuiri, Toni Miralles.

La carrera, que cada año supera los mil participantes, es una de las pocas pruebas en la que las marcas registradas son válidas, si son mínimas, para participar en las competiciones nacionales. En esta edición, por ahora, los inscritos rozan los 600. En esta edición, Toni Gran, actual campeón de Baleares y ganador de la mitja marató es uno de los aspirantes a la victoria. En cuanto a las mujeres, la menorquina María Jesús Palliceres una de las favoritas para hacerse con el triunfo. Marina Grosso, del Montuiri, que recientemente ha certificado 1h.20 en la media maratón, también aspira a ganar.

En los 10 km, Mario Mola y Lucas Mola son los favoritos para lograr el primer y segundo puesto, como el año pasado. En cuanto a las mujeres, la victoria está muy abierta.

Cabe resaltar que este año se aportará un euro por corredor a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La carrera está organizada por el club S’Hostal de Montuiri y la salida y la llegada estará frente al local del sponsor S’Hostal de Rafel Mairata.