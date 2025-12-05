Todo o nada para el Palma Futsal en la Champions

El Illes Balears Palma Futsal se juega este viernes (19:30 horas / IB3 TV) su futuro en la UEFA Futsal Champions League. Son Moix decidirá una eliminatoria que llega abierta tras el 2-2 de la ida disputada en Hungría ante el Hit Kiev, un rival duro, físico y muy competitivo que ya demostró que está preparado para poner en aprietos al vigente tricampeón de Europa.

El conjunto ucraniano aterriza en Palma con la confianza de haber frenado al equipo dirigido por Antonio Vadillo en dos precedentes recientes: el empate de la semana pasada y el 2-2 que ambos firmaron en Son Moix en la Elite Round de la temporada 2023/24. Pocas pistas más hacen falta: el billete a cuartos será muy caro y el partido apunta a un duelo de máxima exigencia.

El contexto deportivo añade todavía más dificultad al desafío. A la baja ya conocida de Manuel Piqueras, se suman las sanciones de Machado y Fabinho por acumulación de tarjetas, dos piezas fundamentales esta temporada en la estructura del equipo. Además, Lin continúa pendiente de evolución y el resto de la plantilla arrastra la carga física y mental de un calendario tan exigente como ininterrumpido. Ante este escenario, Vadillo ha reforzado los entrenamientos estos últimos días con la participación de cuatro jugadores del filial —Adri, Javi Pérez, Rodri y Lluís Feliu—, de los que dos o tres completarán la convocatoria, preparados para ayudar al equipo en un partido de máxima responsabilidad.

Pese a todo, la ambición por seguir defendiendo el histórico tricampeonato europeo permanece intacta. Y Son Moix será determinante. El feudo balear continúa siendo uno de los escenarios más inexpugnables del continente: 18 partidos europeos disputados, 16 victorias y dos empates. El Illes Balears Palma Futsal necesita mantener viva la estadística y que la afición vuelva a ser ese sexto jugador que empuje cuando más cueste. Así se apresuró a pedirlo el propio Antonio Vadillo en la previa, consciente del reto que tienen por delante. En caso de empate, la eliminatoria se resolverá con prórroga (dos partes de cinco minutos) y, si persiste la igualdad, con una tanda de penaltis. Mejor no jugar con fuego y resolverlo antes que llegar a eso.