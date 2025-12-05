Casi la mitad de los escolares de 10 a 17 años en Baleares practican poco deporte

Casi la mitad de los escolares de 10 a 17 años en Baleares presentan niveles bajos de actividad física, con especial incidencia en niñas y estudiantes de secundaria y bachillerato, según el mayor estudio sobre hábitos deportivos elaborado por el Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El informe, presentado este jueves en la sede de la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, analiza la actividad física de la población escolar y adulta de las islas y revela desigualdades por edad, sexo y territorio, así como un abandono prematuro de la práctica deportiva en torno a los 40 años en la población adulta, según ha informado el Govern en un comunicado.

El estudio muestra que la motivación familiar y personal es determinante para iniciar y mantener la práctica deportiva, mientras que la falta de tiempo, la presión académica y la baja autoconfianza, especialmente entre las niñas, son obstáculos significativos.

Además, siete de cada diez adultos han practicado deporte en el último año, con un notable incremento del uso de instalaciones privadas y del medio natural, y el 45,5 % considera insuficientes los espacios públicos para desarrollar actividad física.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha destacado que los datos permitirán diseñar políticas deportivas más eficientes y equitativas, adaptadas a la realidad de cada isla y dirigidas a fomentar un estilo de vida saludable desde la infancia hasta la edad adulta.

El vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, Adrià Muntaner, ha señalado que la investigación proporciona una base científica sólida para planificar programas deportivos, sociales y educativos basados en datos actuales y fiables.

Tanto el Govern como la UIB han expresado su intención de convertir los resultados del estudio en acciones concretas que mejoren la salud, el bienestar y la cohesión social de la ciudadanía de Baleares.