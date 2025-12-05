Natación
Hugo González pasa a la final de los 200 estilos con el mejor tiempo
El nadador palmesano peleará por las medallas este sábado a partir de las 19 horas
Sergio de Celis consigue el sexto mejor tiempo en los 100 libres y luchará este sábado por subirse al podio
Hugo González ha pasado este viernes a la final de los 200 metros estilos con el mejor tiempo en el Europeo de piscina corta de Lublin (Polonia). El nadador palmesano paró el crono en un tiempo de 1:52.68 y se perfila como uno de los máximos aspirantes a colgarse la medalla de oro. Al acabar el primer hectómetro iba quinto, pero en los últimos cien metros dominó la prueba. Este sábado luchará por las medallas a partir de las 19 horas (Teledeporte).
El mallorquín Sergio de Celis también se clasificó a la final de los 100 libres. Quedó sexto con un tiempo de 46:19 y este sábado por la tarde peleará por subirse al podio. Por la mañana disputará las eliminatorias de los 50 libres y puede que por la tarde compita en las semifinales.
Por otra parte, el español Carles Coll ganó el oro en 200 braza, batió el récord de España y consiguió el sexto mejor crono de la historia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma
- La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Un falso 'Ángel del Infierno' se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”