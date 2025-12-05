Hugo González pasa a la final de los 200 estilos con el mejor tiempo

Hugo González ha pasado este viernes a la final de los 200 metros estilos con el mejor tiempo en el Europeo de piscina corta de Lublin (Polonia). El nadador palmesano paró el crono en un tiempo de 1:52.68 y se perfila como uno de los máximos aspirantes a colgarse la medalla de oro. Al acabar el primer hectómetro iba quinto, pero en los últimos cien metros dominó la prueba. Este sábado luchará por las medallas a partir de las 19 horas (Teledeporte).

El mallorquín Sergio de Celis también se clasificó a la final de los 100 libres. Quedó sexto con un tiempo de 46:19 y este sábado por la tarde peleará por subirse al podio. Por la mañana disputará las eliminatorias de los 50 libres y puede que por la tarde compita en las semifinales.

Por otra parte, el español Carles Coll ganó el oro en 200 braza, batió el récord de España y consiguió el sexto mejor crono de la historia.