La hazaña de Mix Manresa, un ejemplo para la ciencia

La hazaña del mallorquín Mix Manresa, primer español con paraplejia en ascender el Kilimanjaro en bicicleta adaptada, no solo ha supuesto un logro deportivo, sino que ha abierto una vía inédita en el ámbito científico. Su caso ha permitido elaborar las primeras conclusiones sobre cómo responde una persona con paraplejia estando en una altitud de casi 6.000 metros. Un terreno donde, hasta ahora, no existía ninguna referencia. “No había ninguna publicación científica ni ninguna evidencia de cómo reaccionaría mi cuerpo”, explicó el propio Manresa en el HM Palma Blanc, donde contó este jueves cómo fue su experiencia al subir a uno de los picos más icónicos del mundo, con 5.895 metros de altura.

La iniciativa, bautizada como ‘De Mallorca a Kilimanjaro sense fer una passa’, llamó la atención de los investigadores del Centro de Medicina de Alta Montaña de la Unión Europa (EURAC Research). La academia decidió estudiar el caso debido a que no existía ningún tipo de literatura científica sobre personas parapléjicas sometidas a 6.000 metros de altitud.

En Bolzano (Italia), lugar donde está la sede de la EURAC, Manresa se sometió durante una semana a pruebas específicas dentro de una instalación que recrea diferentes condiciones extremas de frío, viento y altitud. Los especialistas concluyeron que el peligro no estaba en su condición física, sino en el ritmo de ascenso: “Me dijeron que todo estaba perfecto, menos una cosa: subiríamos demasiado rápido. Mil metros diarios de desnivel es muchísimo”, relató.

A pesar de que no puede considerarse como un estudio formal, debido a que “solo con una persona no se puede hacer”, la aventura permitió extraer algunas conclusiones “muy buenas”. “Lo presentaron en un congreso de alta medicina en Austria hace una semana o dos”, afirmó Manresa, cuyo caso es el primer registro científico de este tipo.

La expedición ha dado lugar a un documental llamado ‘HATUA’, que no solo relata el ascenso a la cima más alta de África, sino que cuenta la historia de vida de Manresa. Su aventura abre la puerta a nuevas investigaciones sobre el deporte adaptado y el rendimiento en altura de personas con paraplejia.