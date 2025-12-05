Scariolo deja el Palmer Basket y ficha por el Fibwi Palma

El Palmer Basket MallorcaPalma y Alessandro Scariolo han acordado finalizar su vinculación. El jugador, hijo del exseleccionador de España y actual entrenador del Real Madrid, y el club concluyen su aventura tras más de una temporada. El base firma por el Fibwi Palma, con el que ya ha entrenado este jueves.

El director de juego de 24 años ha defendido la elástica turquesa en 35 encuentros oficiales entre Segunda FEB, Copa de España y Primera FEB. " El club quiere expresar su agradecimiento a Alessandro Scariolo por la dedicación mostrada durante su período en el cuadro mallorquín y le desea mucha fortuna en sus próximos retos", ha explicado el Palmer en una nota.

Tras formarse en la cantera del Unicaja Málaga y seguir creciendo en el baloncesto universitario estadounidense, Alessandro Scariolo se incorporaba a las filas del Lobe Huesca La Magia en la temporada 2023-24 jugando un total de 26 encuentros promediando 22,10 minutos de partido en los que anotó 10,9 puntos, capturó 2,7 rebotes y repartió 2,8 asistencias. En la temporada 2024-25, el jugador andaluz se incorporó a las filas del Palmer Basket Mallorca Palma donde jugó, entre Copa de España, Liga Regular y eliminatorias de ascenso un total de 25 encuentros promediando una media de 18,24 minutos por partido en los que anotó 8,4 puntos, capturó tres rebotes y repartió 3,1 asistencias por encuentro.

En esta campaña, Scariolo ha jugado un total de ocho partidos promediando una media de 11,5 minutos por partido anotando 4,9 puntos de media, capturando 1,6 rebotes y repartiendo una asistencia por partido.

Con este fichaje, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma suma efectivos de cara a lo que resta de temporada y sigue preparando el partido del domingo ante el Grupo Ureta CB Tizona Burgos en Son Moix.