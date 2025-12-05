El Ajuntament de Marratxí recibe al piloto Marco Tapia después de culminar una temporada histórica

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y el regidor d' Esports, Juan Antonio Estarellas, han recibido este viernes en el Ajuntament al motociclista Marco Tapia, vecino del municipio y reciente campeón de España de Supersport Next Generation, además de tercer clasificado en la última cita del Europeo del FIM JuniorGP. Llompart le ha felicitado por su trayectoria y por el papel decisivo que ha tenido esta temporada, en la que ha cerrado un año brillante al conquistar el título nacional con Ducati y subir al podio en el campeonato europeo.

Llompart ha destacado la importancia de este éxito para el municipio: "Marco es un orgullo para Marratxí; representa el talento, el esfuerzo y la constancia que definen nuestro municipio. Reconocer su trabajo es también una manera de poner en valor a los jóvenes deportistas que, con dedicación, llevan el nombre de Marratxí más allá de nuestras fronteras".

Por su parte, Marco Tapia ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado que recibir este detalle en su municipio le hace una ilusión especial: "Es un honor que reconozcan mi trabajo y que el Ayuntamiento tenga esta proximidad conmigo. Estoy contentísimo de poder vivir en Marratxí". El piloto ha compartido con el alcalde algunos detalles de la temporada, marcada por la regularidad y la mejora continua, factores clave para proclamarse campeón de España, tal y como ha destacado la prensa.

De esta forma, el motociclista se suma a la larga lista de deportistas de Marratxí que están destacando a nivel nacional en sus diferentes disciplinas, como Cata Coll, Sergi Huguet, Hugo Marzo, Daniel y Núria Quiñonero, Aina Bauzà o Jaime Nigorra, entre otros muchos grandes talentos del deporte.

Durante el encuentro, el alcalde ha hecho entrega al joven piloto de un siurell exclusivo elaborado por la maestra siurellera de Sa Cabaneta, Coloma Cañellas, del taller Ca Madò Bet d'es Siurells, una pieza creada expresamente para este reconocimiento y que simboliza la unión entre la tradición artesana de Marratxí y el talento emergente.