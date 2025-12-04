Vadillo, ante el reto de la Champions: "Necesitamos a Son Moix, quiero que ese sea el titular"

Antes de que los periodistas empezaran con sus preguntas, el técnico Antonio Vadillo se apresuró con una petición directa: “Necesitamos a Son Moix, quiero que ese sea el titular”, afirmó en rueda de prensa el entrenador del Palma Futsal de cara al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Hit Kiev que se disputa este viernes (19.30 horas/IB3 Televisió). Los mallorquines necesitan vencer al campeón ucraniano después del 2-2 de la ida.

El jerezano recordó que los dos encuentros recientes ante este rival han terminado con el mismo resultado, señal de una igualdad extrema. "Es muy ordenado tácticamente, fuerte en los duelos y con varios jugadores destacables, sobre todo su portero, que te condiciona muchísimo el juego. Es un partido donde nos jugamos mucho y encima llegamos con bajas importantes”, señaló.

Vadillo quiso desmontar la idea de que fuera de España el nivel baja. “Aquí somos muy dados a infravalorar el fútbol sala del extranjero”, apuntó, recordando que Ucrania quedó cuarta en el último Mundial, cayendo ante Brasil “a falta de dos minutos por un diez metros”. Subrayó que el Hit Kyiv cuenta con siete internacionales y que viene de ganar 1-4 a Francia en su casa, “la favorita al Europeo”. “Se habla poco de la dificultad que tiene competir en Europa”, concluyó.

El técnico puso en valor el camino recorrido en los últimos años: “Lo que está haciendo este equipo, un cuarto año consecutivo en la Champions, es de admirar. Y por repetirlo tantas veces, no se le da suficiente importancia”. Por eso resaltó que la eliminatoria es “una nueva oportunidad histórica” de alcanzar unos cuartos de final y seguir “un viaje por Europa que empezamos hace cuatro años".

Ernesto y Vadillo, durante su rueda de prensa de este jueves. / Palma Futsal

Antonio Vadillo no escondió las dificultades: “Fabinho y Machado son dos bajas muy importantes. Asumen mucha carga de minutos y muchas responsabilidades”. A eso se suma que Lin es duda hasta última hora y que varios jugadores “están con pinzas” por la acumulación de minutos, viajes y tensión competitiva. La convocatoria se completará con jugadores del filial: “Probablemente no están preparados para un partido así, pero según cómo se ponga el encuentro tendrán que ayudar”. La consigna es clara: “No podemos pensar en los que no están. Solo podemos pensar en los que están”.

El entrenador describió al rival como un equipo “muy duro, un bloque compacto, que no falla y no comete errores”. Destacó de nuevo la sobresaliente actuación de su portero en la ida: “De lo mejor que he visto desde hace tiempo”. Por eso, pidió especial apoyo en los momentos más complicados: “Habrá fases que se nos pongan muy cuesta arriba y necesitamos a nuestra afición”.

Pese a las bajas y al desgaste, Vadillo se mostró convencido de las posibilidades del equipo: “Estamos en casa, tenemos mucha confianza. En los últimos 45 o 50 días somos un equipo totalmente distinto”. Y cerró insistiendo en su mensaje inicial: este viernes, Son Moix debe ser determinante. “Con la ayuda de nuestra afición, entre todos, tenemos que remar. Mañana es una de las grandes citas de la temporada”.

Ernesto: “Jugar con nuestra gente nos da mucha fuerza”

Por su parte, Ernesto transmitió seguridad y ambición en la víspera de una de las noches más importantes de la temporada. El jugador reconoce que el duelo ante el Hit Kyiv será “muy duro”, igual que la ida, y destaca que el rival cuenta con “jugadores muy fuertes” que exigen competir al máximo desde el primer minuto. Aun así, subraya que el equipo llega preparado: el cuerpo técnico ha trabajado en el análisis del rival y Son Moix será un factor decisivo. “Los venimos estudiando, jugamos en casa, tenemos mucha confianza y jugar con nuestra gente nos da mucha fuerza”, explica.

El vestuario es plenamente consciente de las bajas, pero no busca excusas. Ernesto recuerda que el equipo tiene recursos para suplir a los ausentes y competir: “Sabemos las bajas que tenemos, pero hay jugadores para sacarlo adelante mañana”. Insiste en que la eliminatoria está abierta y que, pese a la exigencia del duelo, la plantilla se centra únicamente en lo que depende de ellos.

La presencia de la afición es una de sus grandes certezas. El jugador confía en que Son Moix luzca como en las grandes noches europeas: “Es un partido muy duro y todo puede pasar, pero jugamos en casa, con nuestra afición… ojalá esté lleno porque, con ellos, estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante”.

En el plano personal, asegura encontrarse en un buen momento físico y mental. Explica que cuida al detalle el descanso y la alimentación para afrontar un calendario tan exigente: “Duermo bien, me alimento bien e intento cuidarme al máximo para recuperarme mejor con este ritmo de partidos”.