Fútbol
Manolo González, técnico del Espanyol: "El Atlético Baleares le ha puesto más cojones"
El entrenador del conjunto catalán califica de "cagada gorda" la eliminación en la Copa del Rey frente a un conjunto mallorquín que "a nivel defensivo ha estado muy bien"
El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, reconoció este jueves, en la rueda de prensa posterior a la derrota copera contra el Atlético Baleares (1-0), que "esto es una cagada gorda, no puedes venderle cosas a la gente que no son". "Esto es una cagada gorda, no puedo venderle a la gente lo que no es. Pedir disculpas a nuestros socios y aficionados y dar la enhorabuena al Atlético Baleares, han hecho el partido que les tocaba y nosotros no hemos estado bien", aseguró.
"No es una cura de humildad, cuando no ganas los duelos individuales es que el rival va más que tú. El rival le ha puesto más cojones, tú puedes perder una eliminatoria de estas, cuesta mucho pasarlas a veces, pero nosotros no hemos estado a nuestro nivel", explicó después del partido.
El técnico perico añadió que, "cuando no sales en Copa del Rey a tu nivel y piensas que pasarás, pasan estas cosas" y agregó: "No es que hayan jugado todos, es que si no competimos al máximo nivel no ganamos a nadie".
Sobre el once inicial, insistió en que no han "tirado la copa": "Pienso que he sacado equipo para sacar eliminatoria, no como el año pasado, todo los jugadores son del primer equipo. Hemos de hacer autocrítica, el primero yo y darnos cuenta de que somos, cuando lo digo es por cosas como esta", declaró.
El entrenador perico también tuvo halagos para su homólogo y exayudante, Luis Blanco: "Es un gran entrenador, a nivel defensivo han estado muy bien, es normal que lleguen pocas veces pero es este partido el que debían hacer, lo han hecho de puta madre (sic), le han metido cojones e intensidad", afirmaba. Manolo confesaba que era "el primer ilusionado con la copa", pero a partir de aquí toca "volver a LaLiga EA Sports y apretar "porque el Rayo va como una moto y será difícil".
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma
- La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- Un falso 'Ángel del Infierno' se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma
- Reforma de GESA: dos edificios soterrados, un aparcamiento de 700 plazas y la prolongación de la calle Joan Alcover