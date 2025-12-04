El mallorquín Dani Capa y Mihael Zobec lideran el estreno del 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma de vela

El mallorquín Dani Capa y el esloveno Mihael Zobec son los primeros líderes del 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma, que se ha estrenado este jueves en aguas de la Bahía de Palma. La flota formada por 365 barcos con deportistas de 28 países ha completado dos pruebas disputadas con viento del Oeste, que ha ido aumentando su intensidad a lo largo de la jornada hasta alcanzar puntas de 20 nudos.

A las 9.00 de la mañana se ha dado la señal para que los participantes se hicieran al mar y se dirigieran al campo de regatas. La idea del Comité era agilizar todo lo posible las regatas con el objetivo de poder completar un máximo de tres pruebas para cada uno de los cuatro grupos en los que se divide la numerosa flota.

Las condiciones han sido buenas para la navegación, aunque nada fáciles para los deportistas, sobre todo para los más jóvenes. La primera manga se ha iniciado con 12 nudos de intensidad, pero el viento ha ido arreciando con el paso de las horas hasta alcanzar rachas de 20 nudos en el segundo parcial. Además, el viento del 270º ha traído a la Bahía de Palma olas persistentes de más de un metro que han obligado a los regatistas a achicar el agua que entraba en sus embarcaciones.

Imagen de una de las mangas de la jornada. / Laura G. Guerra

Tras completar dos parciales, el Comité de Regatas ha optado por la prudencia y ha mandado a todos los participantes de regreso a las instalaciones del Real Club Náutico de Palma. La intensidad del viento parecía aumentar y el parte meteorológico apuntaba a rachas que podían llegar a 30 nudos, una situación que podía comprometer la seguridad de los más de 300 participantes, con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años.

Los dos protagonistas del día han sido el esloveno Mihael Zobec y el mallorquín Dani Capa. Ambos han sumado dos victorias en las dos regatas completadas. Tanto Zobec, medalla de plata en el último Mundial de Optimist, como Capa, sexto en el Campeonato de Europa, forman parte del grupo de favoritos dispuestos a pelear por el triunfo final en este 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma.

El esloveno, regatista del JK Olimpic de Izola, se ha impuesto en la primera prueba del grupo amarillo tras una apretada pugna con la murciana María Antonia Peñalver y la ucraniana Ahnieshka Madonich. En la segunda manga la victoria ha sido más clara, pues Mihael Zobec ha liderado desde el comienzo y ha cruzado la meta con cierto margen sobre sus rivales.

Por su parte, Dani Capa, regatista del Club Nàutic s’stanyol, ha ganado también sus dos regatas aunque en su caso ha tenido que remontar para llevarse el triunfo. El final del segundo parcial ha sido especialmente emocionante, ya que Capa ha superado al alicantino Hugo González casi sobre la misma línea de llegada.

El mallorquín se ha mostrado muy contento al finalizar la jornada: “He hecho dos primeros y me pongo en cabeza de la clasificación. Ha sido muy divertido, porque en la segunda ceñida de la segunda manga he estado peleando con otro chico hasta el final y he conseguido entrar en primera posición sobre la llegada. La salida es lo que más cuenta; si lo haces mal, ya no te da tiempo a remontar; en los rumbos abiertos hay que intentar ir lo más rápido posible para poder adelantar”, ha apuntado el mallorquín.

Varios regatistas, durante la competición. / Laura G. Guerra

El Trofeo ABANCA Ciutat de Palma es, con 28 países representados, la edición más internacional de los últimos años. La gran regata infantil del Real Club Náutico de Palma reúne en Mallorca a deportistas de países inéditos hasta ahora. Uno de ellos es el peruano Antonio Remy, que ha venido a la competición para mejorar su nivel. “El Ciutat de Palma es un campeonato muy bueno y creo que puedo mejorar. Mi objetivo es hacerlo lo mejor que pueda y clasificarme en el grupo oro”, remarca el regatista del Yacht Club Ancón.

Su entrenador, el argentino Dante Cittadini, explica que “es nuestra primera vez juntos en este evento, aunque yo ya había estado en el Real Club Náutico de Palma, donde siempre es un lujo poder navegar y nos sentimos como en casa. Estuvimos en el clínic previo organizado por Goldwins, junto a 45 regatistas de mucho nivel, y fue una oportunidad muy buena de prepararse para esta regata”. Cittadini ha alabado las condiciones de la Bahía de Palma, afirmando que “son prometedoras”.

El 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma se retomará mañana con la segunda jornada, en la que están programadas un máximo de tres regatas que darán comienzo a partir de las 11.00 horas. El parte meteorológico apunta a un viento que soplará del Noroeste con algo menos de intensidad que hoy.