De Mallorca al Kilimanjaro: Mix Manresa demuestra que “no hay límites” con una bicicleta adaptada

El mallorquín Mix Manresa logró un hito el pasado septiembre al convertirse en el primer español con paraplejia en ascender el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, con sus 5.895 metros de altitud. Este jueves ha comparecido en el HM Palma Blanc, acompañado por su entrenador Joan y por su guía de montaña Charlie, para explicar cómo consiguió completar el ascenso en bicicleta adaptada a uno de los picos más emblemáticos del mundo. “De momento, que yo sepa, solo lo hemos hecho cuatro en el mundo”, ha remarcado.

Manresa ha contado que esta iniciativa, bautizada como 'De Mallorca a Kilimanjaro sense fer una passa', comenzó a gestarse en 2022, durante un viaje por Kenia y Tanzania en el que veía el Kilimanjaro a diario: “Cada día lo veía. A cualquier hora del día te girabas y lo veías”. Aquella imagen fue lo que terminó despertando la idea real de intentar subir la montaña, que según ha afirmado, empezó como “una broma”. Desde entonces, el proyecto ocupó casi tres años de preparación, gestiones y planificación.

Para llevar a cabo el reto, inició un periodo de entrenamiento intensivo en Mallorca. Ha explicado que “cada día tenía que hacer entre 500 y 1.000 metros de desnivel” y que subía con frecuencia puertos como sa Calobra, el Coll de Sóller, y, especialmente, San Salvador, donde encadenaba “varios ascensos en un mismo día”. Dicha exigencia se debe a que, al pedalear solo con los brazos, mueve “unas cadenas musculares muy pequeñas” y se cansa “muy rápidamente”. Su objetivo era claro: “Yo quería ir muy sobrado. No sufrir yo ni hacer sufrir a la gente”.

La segunda parte de la preparación tuvo lugar en Sierra Nevada, donde pasó 25 días entrenando en altura en el Centro de Alto Rendimiento. Allí ascendía el Veleta prácticamente a diario, pasando de unos 2.300 metros a más de 3.300. “En 25 días hice lo mejor 21 veces el Veleta”, ha contado. A su regreso a Mallorca, Manresa notó mucha mejora: “Podía ir en bici fumando casi, y cantando. Nunca lo había hecho y me sorprendió muchísimo”.

La ausencia de estudios sobre cómo podía reaccionar un cuerpo con movilidad reducida a casi 6.000 metros llevó al Centro de Medicina de Alta Montaña de la Unión Europa (EURAC Research) a seguir su caso. “No había ninguna publicación científica ni ninguna evidencia de cómo reaccionaría mi cuerpo a 6.000 metros”. En Bolzano (Italia), lugar de la sede de la academia, pasó una semana sometiéndose a pruebas en cámaras que simulaban condiciones extremas de viento, frío y altitud. “Me dijeron que todo estaba perfecto, menos una cosa: subiríamos demasiado rápido. Mil metros diarios de desnivel es muchísimo”, ha relatado.

Mix Manresa, con la bicicleta adaptada que usó para subir al Kilimanjaro. / M.M.

Charlie, el guía de montaña, ha detallado que el Kilimanjaro es una montaña que suele subestimarse. Su principal peligro era la altura y la falta de aclimatación. Muchos le llaman “la montaña envenenada”, ha recordado. La jornada de alcanzar la cima exigía superar unos 1.200 metros de desnivel en apenas cinco kilómetros, con pendientes cercanas al 20 %. Para poner en perspectiva la dificultad, Manresa ha remarcado que San Salvador, donde se entrenó para esta aventura, tiene un desnivel de un 6%.

Además. la parte final era difícilmente transitable para la handbike y se necesitó la ayuda directa de los porteadores. “Es bestial el trabajo que hacen”, ha reconocido Charlie. Uno de los mayores peligros era no caerse de la bicicleta. Aun así, Manresa sufrió “unas 20 o 30 caídas”, las cuales le causaron alguna herida que “hubo que curar en el momento” y algún daño en la ropa especial para la expedición. “Los pantalones ya estaban abiertos el segundo día, ya perdían pluma”, ha explicado.

El mayor susto llegó ya en la bajada, en el último refugio. “Bajando al comedor, íbamos un poco haciendo el burro, una ruedita de la silla tocó una piedra y se rompió. A Mix se le cambió la cara”, ha confesado Charlie, que ha reconocido también que en aquel momento pensó “que la habían cagado”. El equipo improvisó una solución en el refugio para completar la expedición, pero Manresa ha admitido que, si aquello hubiera ocurrido antes, se podría haber “acabado todo”.

Sobre el momento de alcanzar la cumbre, ha relatado que sintió entre serenidad y relajación. “Es como una paz, porque cuando vuelves ya es tierra conocida, ya no es tierra incógnita. Dices: ‘ahora hacia abajo ya sé hacia dónde voy’. El refugió que me encontraré, el tipo de terreno…”.

Esta aventura, además, ha dado lugar a un documental llamado ‘HATUA’, que mostrará tanto el ascenso al Kilimanjaro como su historia personal desde el accidente que lo dejó en silla de ruedas hace 33 años. “Al principio debía ser solo del Kilimanjaro, pero al final será un documental de toda mi vida”, ha confesado Manresa.

Durante la comparecencia, Joan, su entrenador personal, ha querido destacar el impacto social de este proyecto. Para él, Manresa ha demostrado que “no hay límites” y que “se puede ser muy feliz”, y que retos como este transmiten valores como “la superación, la solidaridad, la autoexigencia, la diversidad y el trabajo en equipo”. “Ha sido un reto muy emotivo. Ha generado emociones transformadoras y supereducativas, porque ha sido un ejemplo para todos, tanto para la población con diversidad funcional como para nosotros”, ha concluido.