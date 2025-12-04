Luis Blanco, entrenador del Baleares: "Cualquiera que nos toque será la hostia"

Luis Blanco lleva la emoción por dentro. A pesar de que el técnico del Atlético Baleares haya sido uno de los artífices de la victoria blanquiazul al Espanyol en la segunda ronda de la Copa del Rey contuvo todos sus sentimientos en la rueda de prensa después de ganar a su antiguo equipo: “Estaría igual de contento que si hubiera eliminado a otro equipo de Primera División”.

“El plan de partido era que no pasaran cosas en el primer tiempo. No hemos estado con balón tan bien como me hubiera gustado. Su ansiedad la hemos gestionado bien. Hemos competido como animales y hemos eliminado a un Primera. Estoy contento sobre todo por la gente. El vestuario estaba súper feliz. Es difícil vivir estas noches y estamos muy contentos por todos. Tenemos la suerte de disfrutar otra noche como esta”, explica el técnico.

Sobre el rival al que le gustaría enfrentarse, todavía no lo tiene claro: “Creo que nos pueden tocar los cuatro de la Supercopa. Cualquiera sería la hostia”.

A pesar de firmar una de las noches más históricas del Estadi Balear, Blanco todavía reconoce que podrían haber mejorado: “Hemos hecho un partido casi perfecto, pero en la primera parte me hubiera gustado atacar más”.

Luis Blanco, como todos los aficionados baleáricos, también reconoce que Tovar es importantísimo para ellos: “Rinde a un nivel altísimo. Tenemos que aprovecharnos de esa situación. El equipo juega mucho para él e intentamos generar contextos para que esté a gusto”.

“El nivel de hoy de todo el equipo ha sido alto y es el punto de partida. Somos capaces. Hay momentos y estados de forma, este encuentro nos puede servir para crecer mucho como equipo en Liga”, finaliza.