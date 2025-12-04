Jaume Tovar: "Ha sido una noche redonda"

Jaume Tovar ha sido el héroe del Atlético Baleares un día más. Nada nuevo en la oficina. Este jueves ha marcado el gol de la victoria contra el Espanyol para llevar a los blanquiazules a la tercera ronda de la Copa del Rey: "Ha sido una noche redonda. El planteamiento del cuerpo técnico ha salido a la perfección. Sabíamos que teníamos que aprovechar la ocasión o las dos que tendríamos".

"Estoy muy contento sobre todo por el equipo, el club y el presidente que se merecía una alegría de estas", cuenta. En el siguiente enfrentamiento se medirán a uno de los cuatro que jugarán la Supercopa: Atlético, Athletic, Real Madrid y Barcelona: "Veremos quién nos toca. Sea el que sea será súper especial".

Tovar lleva ya doce goles esta temporada y se ha convertido en el baluarte del Atlético Baleares: "Es muy difícil de decir cuál es mi techo. Voy semana a semana, el año pasado viví la cara más mala y ahora toca disfrutar". “Sabemos que el objetivo es ascender. Disfrutamos de la copa pero hay que subir", cierra.

Por otra parte, Jaume Pol sí tiene claro el equipo que quiere en la tercera ronda de la Copa del Rey: "Soy del Real Madrid. Los quiero a ellos".

"El vestuario es una fiesta. Hemos hecho un partidazo. Nos hemos juntado todos hemos hecho unos esfuerzos. Hace unos años la Copa fue especial para este club y queríamos repetirlo. El estadio nos ha llevado en volandas", subraya.

“Para la afición es una noche mágica. Le queremos regalar esta noche y que dentro de una semana venga un grande y que disfruten. Ha sido un ambientazo", confiesa.

El capitán del Atlético Baleares también deja claro que se deben centrar en el siguiente encuentro: "A partir de mañana, tenemos que preparar el encuentro contra el Porreres".