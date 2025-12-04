Aficionados del Atlético Baleares, antes de enfrentarse al Espanyol en Copa: “Es una fiesta para disfrutar del ambiente”

A pesar del mal tiempo, el Estadi Balear pesentará una de las mejores entradas de los últimos años porque nadie se ha querido perder el partido de la Segunda Ronda de la Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Espanyol. Las decenas de aficionados que esperaban a la apertura de puertas lo tenían muy claro: “Es una fiesta para disfrutar del ambiente”. “Si ganamos bien, si no, que no se hagan daño”, pide Pep Miquel, socio desde hace más de 20 años.

Agustín, que es el abonado nº178, verá el partido con la misma premisa: disfrutar. “Ya estuve en Son Canals (antiguo campo balearico) y me acuerdo de la inauguración del Estadi Balear el 8 de mayo de 1960 contra el Birmingham. Fui con mi abuela. Bajaron al campo la Virgen de Lluc e hicieron una misa allí”, cuenta. “Hoy es una fiesta. Tenemos que disfrutar”.

No se juega siempre un partido de Copa del Rey. Muchos amigos y familiares de los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético Baleares han viajado de diferentes lugares de España como Barcelona y Sevilla para apoyarlos en una noche importante. Es el caso de Javier, que es amigo desde hace muchos años de Víctor Manuel Morillo. “Vengo a verlo a él. Es de mi pueblo. A los del Espanyol les meteremos la cabra en el corral”, cuenta entre risas. Como él, también el hijo del entrenador de porteros del Atlético Baleares. Todos están convencidos: “Ganaremos”.

Los más jóvenes, como Aitor que tiene 13 años, tampoco se han querido perder este encuentro. “Tovar es mi jugador favorito. Ganaremos 2-1”.

Los padres de Miguelito fueron de los primeros en llegar a los aledaños del estadio. “Venceremos 2-0. Aunque lo más importante es subir y lo lograremos”.

Varios aficionados del Espanyol llegaron con tiempo al Estadi Balear para seguir apoyando a los de Manolo González, que están haciendo un gran año: “La Copa me gusta. Es una experiencia diferente”.