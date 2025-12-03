Patrick Messow: “La Copa es una competición que solo podemos y debemos disfrutar”

El Atlético Baleares afronta este jueves la segunda ronda de la Copa del Rey frente al Espanyol. Un partido "especial" y para "disfrutar". Así lo califica Patrick Messow, el director general de la entidad blanquiazul, en una entrevista para este diario. El dirigente alemán habla también sobre la situación en Liga, los lesionados y una posible venta del club.

Partido de Copa el jueves ante el Espanyol. Hay ganas, ¿no?

Sí, la verdad es que hay muchas ganas. Aunque tenemos claro que el foco es la Liga, que es lo más importante, pero es un partido especial contra un Primera División. Obviamente con buen ambiente en el estadio también. Así que con ganas de disfrutar, sobre todo, esta noche de fútbol.

En el tema de entradas, ¿se espera lleno en el estadio?

Lleno no, pero la verdad es que hay muy buena entrada de momento. Estamos contentos. Contamos con unas tres mil personas, más o menos. A ver cómo van estos últimos días, pero es verdad que hasta ahora la afición está respondiendo, así que esperamos un gran ambiente, parecido al día del Teruel.

También es un partido especial para Luis Blanco.

Sí, es muy especial. Creo que era el único rival que quería evitar, porque al final tiene ahí muchos amigos, muchos conocidos… A lo mejor es un poquito más de motivación y de presión para querer ganarles. Son cosas que escribe el fútbol, ¿no? Estaba toda la vida ahí y la primera vez que sale le toca en Copa del Rey.

¿Preferían al Mallorca?

Habría quedado muy bonito tener un partido oficial y de Copa del Rey en el estadio contra el Mallorca. Es algo que no coincide muchas veces, y menos en Copa, así que era una bonita opción. Al final no pudo ser, pero bueno, a lo mejor más adelante. Es un derbi, lo hemos vivido un par de años en Segunda B. Eran dos partidos, obviamente, muy intensos y muy emocionantes. Un derbi, en cualquier ciudad, siempre es algo especial. Y aquí también. Nosotros, en este caso, tenemos mucho más que ganar que perder y la presión sería para ellos. Pero bueno, no ha podido ser. A ver si algún día toca.

De cara al jueves, ¿qué le pide a la afición?

Que disfruten, porque es una competición diferente, es una competición que solo podemos y debemos disfrutar. Que apoyen, que ayuden y que demuestren quién es el Atlético Baleares. Nos van a ver a nivel nacional. Entonces, creo que será también una buena oportunidad para demostrar la afición que tenemos.

Ha mencionado antes que la Liga es lo importante. El objetivo sigue siendo el ascenso directo. ¿Ven como una obligación el ser campeón?

No, eso es muy difícil. Creo que no es bueno obligar a nada a nadie. Tenemos mucha ambición, mucha responsabilidad… Sabemos la importancia que tiene también para el club. El equipo lo sabe y queremos estar lo más arriba posible. Creo que tenemos equipo para poder ser campeón. Estamos ahí, ahora mismo estamos a un punto del líder, así que estamos donde queremos estar, pero no llevamos ni la mitad. Así que hay tiempo, hay tranquilidad y hay que mejorar cosas, pero estamos bien y el objetivo es ascender sea como sea.

El líder es el Poblense. ¿Les ha sorprendido?

La verdad es que están haciendo las cosas muy bien, si están ahí es por méritos propios y porque se lo merecen. Vamos a ver si aguantan este ritmo y estos resultados, pero si están ahí es por algo. Y sí, es un poco sorprendente. Solo les podemos dar la enhorabuena por la temporada que están haciendo. Pero también lo he dicho en otra ocasión, al final lo que es importante es el final, ¿no? A ver cómo acabamos todos.

Ahora el equipo está en una buena dinámica otra vez, pero antes de estos tres partidos ganados hubo cinco seguidos sin victoria. ¿Usted qué piensa en esos momentos?

Creo que, desde que estoy aquí, era la situación en la que más tranquilo estaba teniendo esta racha porque he visto al equipo bien. En la mayoría de los partidos hemos tenido suficientes ocasiones para ganar, fuimos en muchas ocasiones superiores al rival. En ese sentido estuvimos tranquilos y estuvimos confiados en que en algún momento esta racha cambiaría y mejoraríamos. Hemos revertido la racha, hemos ganado tres partidos seguidos y el equipo está haciendo lo mismo que hace semanas cuando no ganábamos. Yo confío en el equipo y, en ese sentido, estuve muy tranquilo.

¿La figura del entrenador se mantuvo siempre intacta?

Sin ninguna duda. Además, creo que los números de Luis son muy buenos. Ha perdido cuatro partidos desde que está aquí, creo que en 27. Uno fue el playoff contra un equipo que acaba ascendiendo. El otro era contra el Sant Andreu, que también es uno de los equipos tops de la categoría. Otro partido contra el Andratx, que ese de diez veces lo ganamos ocho, porque fuimos muy superiores, en mi opinión. Y luego hay otra derrota en Reus, que nos expulsan a un jugador en el minuto 8. En el resto, ha sacado buenos resultados. Esos son números, mínimo, de playoff y, si seguimos en esta racha, de campeón. De Luis nunca hubo ninguna duda, tampoco en la mala racha que hemos tenido. Es muy buen entrenador y yo confío plenamente en él.

¿Le preocupa el tema de las lesiones?

Es un tema que creo que preocupa un poco a todo el mundo, en todos los equipos. Estamos haciendo todo lo posible para evitarlo y para mejorar ese tipo de servicios que podemos dar. Pero luego también hay una pequeña parte que no controlamos, que es la suerte, son acciones en el partido. En este sentido no me preocupa porque no es algo que tenga que ver con los entrenos, sino lesiones puntuales que pueden pasar en un partido y, a nivel físico, pues nos encontramos bien. Así que, en ese sentido, no, pero obviamente es algo que no gusta nunca. Nos faltan tres jugadores muy importantes y eso, obviamente, el equipo sería otro teniéndolos, pero es lo que hay. Hay que adaptarse y que vuelvan cuanto antes. Poco más podemos hacer aquí.

Quedaron algunas fichas sub-23 sin ocupar en el mercado. Con las lesiones de Iván López, Rubén Bover y Florin Andone, que son tres jugadores muy importantes, ¿se buscarán refuerzos en invierno?

Sí, seguro. Tenemos las fichas sub-23 libres, así que ahí va a ser lo primero que vamos a intentar, ocupar una de esas fichas. Y si también vemos algo que mejora el equipo, lo vamos a valorar. No es una obligación, aunque estamos muy contentos con lo que tenemos. Pero si vemos algún cambio claro, lo vamos a hacer. Nuestra obligación es hacer el mejor equipo posible y lo vamos a intentar. El mercado de enero es una oportunidad para eso.

¿Qué posición sería prioritaria para reforzar?

Dependerá un poco de la vuelta de los lesionados. A ver cuándo y cómo vuelven. La parte defensiva puede ser una en la que vayamos mirando y, también, con la lesión de Florin Andone, que parece más larga, también un delantero seguramente sea el objetivo.

Yendo al tema extradeportivo, ¿ha llegado alguna oferta por el club?

No es nada nuevo. Ingo mismo lo ha dicho, que está abierto a escuchar si hay interés. También puede ser interesante tener un socio que nos ayude y nos acompañe en todo, al igual que escuchar ofertas de posible venta. En este mundo se habla mucho, muchas veces parece que hay muchas cosas y luego hay poca cosa detrás. Así que estamos aquí y estamos aquí porque estamos convencidos. Lo único es eso, estamos abiertos a escuchar, pero que no se preocupe nadie, porque hasta que eso no pase, habrá máximo compromiso por parte del presidente. Si llegara el momento de tener un socio o socios, o una posible venta, lo vamos a hacer siempre con cabeza, con tranquilidad y dejando el club en buenas manos. Pero de momento no hay mucho más que consultas.

Si se consigue el ascenso, ¿cambiaría la situación?

No lo sé. Al final son cosas que tiene que decidir el presidente. Pero hasta que no llega algo serio, también es una pérdida de tiempo y de energía: valorar y pensar qué pasaría si… Porque si no pasa, no cambiaría nada. Así que estamos muy concentrados en esta temporada, en conseguir los objetivos, y ya veremos. Si llega algo, lo valoramos, lo decidimos y, si no, a seguir con el Atlético Baleares a tope.