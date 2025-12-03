Manolo González: "Saldremos a ganar al Atlético Baleares como si fuera la Liga o la Superbowl"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha explicado este miércoles, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, que el equipo irá "a muerte para llegar lo más lejos posible en la Copa", empezando por el partido contra el Atlético Baleares de este jueves (19 horas/Movistar).

El técnico ha insistido en que el bloque tiene la mentalidad de vencer, tanto en LaLiga como en el torneo del KO: "El equipo tiene una mentalidad de ganar o intentar ganar siempre. Saldremos a ganar al Atlético Baleares como si fuera la Liga, la Superbowl o la Meiland (un torneo barcelonés de aficionados) diría lo mismo. Saldríamos a ganar siempre".

González avanzó que levantar la Copa "es cada vez más difícil", ya que los equipos grandes "como el Barcelona o el Real Madrid" también se entregan a fondo en esta competición, lo que incrementa la complejidad: "Ahora nadie tira la Copa. Queremos hacer un muy buen torno y llegar lejos".

Preguntado por las posibles rotaciones, el preparado ha insistido en la capacidad de todos los componentes de la plantilla. "He demostrado que creo en todos. Casi todos han sido titulares un partido y han tenido opciones de jugar. Sacaremos el equipo que consideremos mejor para ese rival", ha reflexionado.

Respecto al rival, González ha destacado que el Atlético Baleares tiene "a uno de los mejores entrenadores del grupo", en referencia a Luis Blanco, con quien coincidió en el Espanyol: "Es una persona excepcional y como entrenador lo ha demostrado. Lo está haciendo bien, tiene mucho mérito".

En el plano estrictamente futbolístico, el responsable del banquillo blanquiazul ha apuntado que el cuadro balear presenta un reto "duro y exigente". "Nos lo tenemos que tomar muy en serio y competir al máximo para poder pasar", ha añadido.

El entrenador del Espanyol ha recordado que los resultados de esta ronda en la Copa no han sido, hasta ahora, "amplios". "El de mañana es un partido complicado. Puede pasar cualquier cosa. Juegas con mucha cosas, el rival tiene una motivación grande y menos miedo a fallar porque tiene menos cosas que perder", ha analizado.

Por otra parte, Manolo González ha avanzado que confía en que el delantero Puado, con un esguince en la rodilla derecha, esté cerca de volver: "Esperamos que sí, que sea lo más pronto posible. Quiero que lo marque él y que vuelva en una situación en la que se encuentre bien para jugar".