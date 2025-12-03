El mallorquín Baba Miller regresa con un doble-doble

El mallorquín Baba Miller ha regresado con fuerza tras una lesión que le impidió jugar varios partidos a finales de noviembre. El ala-pívot de Cincinnati firmó 13 puntos y 11 rebotes ante Tarleton State, pese a no estar al cien por cien, y ratificó su gran momento de forma en este inicio de temporada en la Liga universitaria estadounidense (NCAA).

La vuelta del jugador nacido en la isla se produjo el 2 de diciembre, después de dos encuentros de baja, y lo hizo con un impacto inmediato: 13 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones en 29 minutos, liderando el triunfo por 76-58 de Cincinnati. Su entrenador, Wes Miller, destacó su compromiso pese a la lesión, y el propio jugador admitió sentirse mejor de lo esperado, aunque todavía con algunos errores propios de la falta de ritmo.

Su retorno confirma las sensaciones que venía dejando desde octubre, cuando comenzó la temporada como uno de los jugadores más determinantes del equipo. En este inicio de curso, sus promedios se mueven en torno a 14,2 puntos, 10,2 rebotes, 2 tapones y 1,3 robos por partido, cifras que lo han situado entre los nombres propios de la Big 12 y como uno de los perfiles a seguir de cara al Draft NBA 2026, aunque aún precisa consolidar su regularidad.

Cuarto año en EE UU

El ala-pívot, de 21 años y 2,11 metros, vive su cuarta temporada en la NCAA y la primera con los Cincinnati Bearcats, tras su paso por Florida State (dos temporadas) y Florida Atlantic (una). En su estreno con Cincinnati dejó ya señales de su potencial: el 4 de noviembre, en su debut ante Western Carolina, sumó 18 puntos y 10 rebotes; y el 8 de noviembre, frente a Georgia State, brilló con 24 puntos, 11 rebotes y 3 tapones. El 17 de noviembre firmó otro doble-doble con 13 puntos, 11 rebotes, 4 tapones y 3 robos, dejando al equipo en 4-0 antes de sufrir la lesión que frenó momentáneamente su progresión.

Formado en el CB Bahía San Agustín y posteriormente en la cantera del Real Madrid, con el que llegó a debutar en Euroliga, Miller dio el salto a Estados Unidos en 2022 para incorporarse a Florida State. Internacional en categorías inferiores y debutante con la selección española absoluta en amistosos, su evolución continúa siendo seguida de cerca en España.

Su reaparición ante Tarleton State confirma que, pese al parón, Baba Miller mantiene el impacto que venía ofreciendo y sigue consolidándose como una pieza clave en Cincinnati y como uno de los talentos españoles con mayor proyección en el baloncesto universitario y uno de los jugadores que siguen los equipos NBA con vistas al Draft 2026.