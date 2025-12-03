Luis Blanco: "Planteamos todos los partidos para ganar y ante el Espanyol queremos la victoria"

El Atlético Baleares quiere dar la sorpresa ante el Espanyol. “Es un partido muy ilusionante para toda la afición y el club. Nosotros planteamos todos los partidos para ganarlos y queremos la victoria, así que vamos a intentar poner las cosas difíciles”, ha declarado Luis Blanco en la rueda de prensa previa al encuentro de segunda ronda de Copa del Rey.

Tras haber doblegado al Nàstic, el conjunto blanquiazul se enfrenta a los ‘pericos’, que están siendo una de las revelaciones del curso en Primera División. Se sitúan sextos, en posiciones europeas. “Están haciendo las cosas muy bien esta temporada. El Espanyol son palabras mayores. La sensación es que vamos a competir contra uno de los rivales más difíciles que nos podía haber tocado. Nos va a servir mucho para mejorar como equipo”, ha comentado el técnico sobre su rival en el torneo del K.O.

Será un partido especial para Luis Blanco, que cuenta con pasado perico y que se enfrenta a Manolo González, de quien fue segundo hace algunas temporadas: “Me hace mucha ilusión la eliminatoria. Ya es especial disfrutar de un partido de Copa del Rey, pero además me voy a reencontrar con gente que tengo mucho aprecio. Han sido muchos años en esa casa. He crecido allí como jugador y entrenador. Me lo han dado todo.

La prioridad del Atlético Baleares es la Liga, pero el entrenador ha garantizado que tratará de sacar “la mejor alineación posible”: “Siempre me gusta pensar en lo siguiente. Hoy, lo siguiente es el partido de mañana. Sabemos que el domingo hay otro partido, de liga, pero dentro de todo el cóctel plantearemos el mejor once. Contra un rival tan exigente vamos a necesitar de todos los jugadores”.

Por último, Luis Blanco ha querido mandar un mensaje a la afición de cara a esta cita especial para los blanquiazules: “Los aficionados deben disfrutar. Queremos que nuestro público se sienta orgulloso de nosotros, y que se involucren”.