José Luis González inaugura el ranking balear de Bola 9 con una victoria

El CP Manacor acogió la primera prueba del nuevo ranking balear de billar, el Campeonato de Baleares de Bola 9, que reunió a jugadores de Mallorca, Menorca e Ibiza. Esta cita abrió el calendario oficial de la temporada y marcó el inicio del proceso clasificatorio que determinará la composición de la selección balear.

El campeón fue José Luis González, que avanzó con firmeza durante toda la competición. Se impuso por 7-0 a David Muñoz en octavos de final, venció por 7-6 a Toni Pons en cuartos en un duelo ajustado y superó a Guillermo Anglada por 7-1 en semifinales, clasificándose para la final con un recorrido muy sólido.

En el otro lado del cuadro, Óscar Olivas alcanzó la final tras completar también un campeonato de alto nivel. Superó por 7-6 a Juanjo Cardona en octavos, ganó por 7-1 a Jesús Muñoz en cuartos y se impuso por 7-3 a Juanjo Liébana en semifinales, sumando así puntos importantes para el ranking.

Este Campeonato de Baleares de Bola 9 fue la primera de las tres pruebas oficiales que integran el nuevo sistema de ranking balear, basado en tres modalidades distintas. La clasificación final se obtendrá con la suma de los resultados de los tres torneos, y los tres primeros jugadores serán los que formen la selección balear de la temporada en representación de la Federación Balear de Billar.