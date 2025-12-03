Motociclismo
Joan Mir se proclama campeón de Baleares de Trial
El piloto de 17 años y natural de Petra se impone en la categoría TR1, la máxima a nivel autonómico
Joan Mir Santandreu se proclamó el pasado fin de semana campeón de Trial en el Campeonato de Baleares que se celebró en Pollença. La prueba fue ganada por el mallorquín, que se impuso en la Categoría TR1, la máxima a nivel autonómico.
El joven piloto de 17 años y natural de Petra culmina así una excelente temporada tanto en el campeonato balear como en el nacional, donde ha finalizado séptimo de la Categoría Junior. Además, también pudo debutar en el Mundial, donde finalizó sexto en la carrera de Portugal.
- Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
- Se vende el piso que todos quieren en Palma de Mallorca: enorme, con jardín privado y a 400 m de la playa
- La víctima del intento de asesinato de Costitx recibió más de treinta puñaladas
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- 250 aspirantes se presentaron al proceso de selección para ser chófer de Prohens en 2023
- Página no encontrada - Diario de Mallorca
- Nueva demanda de los trabajadores de la Platja de Palma contra Cort: 'Estamos en la calle y sin cobertura
- Condenado por provocar que un taxi se estrellara y darse a la fuga en Palma