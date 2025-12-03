Joan Mir se proclama campeón de Baleares de Trial

Joan Mir Santandreu se proclamó el pasado fin de semana campeón de Trial en el Campeonato de Baleares que se celebró en Pollença. La prueba fue ganada por el mallorquín, que se impuso en la Categoría TR1, la máxima a nivel autonómico.

El joven piloto de 17 años y natural de Petra culmina así una excelente temporada tanto en el campeonato balear como en el nacional, donde ha finalizado séptimo de la Categoría Junior. Además, también pudo debutar en el Mundial, donde finalizó sexto en la carrera de Portugal.