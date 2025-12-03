Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joan Mir se proclama campeón de Baleares de Trial

El piloto de 17 años y natural de Petra se impone en la categoría TR1, la máxima a nivel autonómico

Joan Mir, durante el campeonato de Trial celebrado en Pollença.

Joan Mir, durante el campeonato de Trial celebrado en Pollença. / DM

Jaume A.

Joan Mir Santandreu se proclamó el pasado fin de semana campeón de Trial en el Campeonato de Baleares que se celebró en Pollença. La prueba fue ganada por el mallorquín, que se impuso en la Categoría TR1, la máxima a nivel autonómico.

El joven piloto de 17 años y natural de Petra culmina así una excelente temporada tanto en el campeonato balear como en el nacional, donde ha finalizado séptimo de la Categoría Junior. Además, también pudo debutar en el Mundial, donde finalizó sexto en la carrera de Portugal.

