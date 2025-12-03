Hugo González y Sergio de Celis, lejos de las finales en la segunda jornada del Europeo

La segunda jornada de los Campeonatos de Europa de piscina corta que se disputan en Lublin (Polonia) dejó a los representantes mallorquines sin posibilidad de acceder a las finales de sus respectivas pruebas. Si en la primera jornada De Celis fue protagonista de un récord de España, este miércoles lo fue Carmen Weiler.

Hugo González, con un tiempo de 52.90, accedió inicialmente a las semifinales de los 100 estilos individual, pese a pasar por el 150 en séptima posición. Su último 50 libre le permitió acabar tercero en su serie y undécimo en el cómputo global para entrar en el Top16, aunque finalmente decidió no competir en la sesión vespertina.

De Celis, marca personal

En los 200 libre, Sergio de Celis fue uno de los cinco españoles inscritos. El nadador mallorquín completó un primer 100 muy rápido, llegando a situarse en cabeza, pero cedió ritmo en la segunda mitad. Aun así, firmó marca personal (1:43.93), aunque resultó insuficiente para clasificarse entre los mejores tiempos. También quedaron fuera de las semifinales César Castro y Miguel Pérez Godoy.

La jornada estuvo marcada además por el oro de Carmen Weiler en los 200 espalda, con récord de España (2:01.66), y por la quinta posición de Carles Coll en la final de los 200 estilos, con un registro de 56.42.